Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro

Команда департамента Private Labels. Merlion официально представила новый бренд потребительской электроники Digma Pro. Созданием и разработкой бренда занималась команда профессионалов. Об этом CNews сообщили представители Private Labels.Merlion.

Департамент Private Labels. Merlion (PL.M) ― это подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок. У Merlion, как у российского широкопрофильного ИТ-дистрибьютора, компетенции и экспертиза не только на рынке дистрибуции, но и 30-летний опыт вывода и продвижения торговых марок на российский рынок.

Digma Pro ― суббренд существующего с 2003 г. бренда потребительской электроники Digma. Это линейка стильных и технологичных устройств, которые помогут сделать следующий шаг на пути развития пользователя.

В рамках презентации представители продуктовой команды рассказали о технических нюансах ноутбуков, моноблоков и SSD. Линейка ноутбуков была представлена тремя моделями ― Sprint M, Fortis M и Magnus M. Линейка моноблоков ― 27-дюймовое устройство AiO 27i в трех цветах и двух корпусах и 23-дюймовое AiO 23i.

Sprint M ― базовая линейка лэптопов, подходящая для выполнения как рабочих задач, так ресурсоемких. Устройства оснащены IPS-экраном на 15,6 дюйм с разрешением Full HD. Доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7, или AMD Ryzen 3, 5 с оперативной памятью на 8/16 ГБ и SSD на 256/512 ГБ. Емкость аккумулятора зависит от процессора ― 4500 мАч у моделей на Intel, и 4700 мАч на Ryzen. Стоимость устройств от 39 440 до 67 110 руб.

Fortis M выделяется алюминиевым корпусом и более строгим дизайном, а также производительными процессорами: на выбор также доступны Intel Core i3, i5 или i7, AMD Ryzen 3 или 5, но тактовая частота у них выше. Устройства имеют IPS-экран на 15,6 дюйма с разрешением Full HD, оперативная память на 8/16 ГБ и внутренняя на 256/512/1024 ГБ. Емкость аккумулятора у модели на Intel Core i3 составляет 5500 мАч, у всех остальных — 4250 мАч. Стоимость устройств от 36 800 до 60 900 руб.

Magnus M ― флагманская модель. IPS-экран на 16,1 дюйма с разрешением 2K дополнен высокой частотой обновления в 165 Гц. На выбор доступны модели с энергоэффективным процессором Ryzen 5, либо производительными Ryzen 7 и 9. У всех моделей доступно 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Для поддержания высокой автономности устройства оснащены аккумулятором на 6060 мАч. Стоимость устройств от 70 890 до 94 990 руб.

Моноблоки AiO 23i комплектуются IPS-дисплеем с диагональю 23,8 дюйма с разрешением 1920x1080. Доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7. Оперативная память ― DDR4 на 8/16 ГБ и SSD на 256/512/1024 ГБ. Стоимость устройств от 31 130 до 63 990 руб.

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Моноблоки AiO 27i имеют IPS-дисплей с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920x1080. Они комплектуются процессорами Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1165G7, оба конфигурации с видеокартой Intel UHD Graphics на 2048 МБ и оперативной памятью на 8/16 ГБ. Стоимость устройств от 58 990 до 88 990 руб.

Твердотельные накопителей Digma Pro Top P8, оснащены контроллером Phison PS5018-E18 и флеш-памятью 3D TLC Micron B47R. Доступны три модели с объемом памяти 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость устройств от 7 990 до 37 590 руб.

Кроме этого в рамках презентации были анонсированы ближайшие новинки бренда ― планшеты, твердотельные накопители (SSD), мониторы и телевизоры, релиз которых намечен на конец 2023 – начало 2024 гг.

Кирилл Костюшко, бренд-директор Private Labels. Merlion: «Бренд Digma Pro соединил в себе узнаваемость материнского бренда Digma и новую продуктовую линейку с совсем иными требованиями к качеству и дизайну устройств. В рамках разработки стратегии нового бренда мы провели большие качественные и количественные исследования аудитории, в частности — десятки глубинных интервью. В них очертилось основное направление мысли — в России развитие считается безусловной ценностью, но зачастую жизненная рутина не дает сделать шаг вперед. Кому-то первый, а кому-то — следующий. Люди не хотят очевидных лозунгов с призывами, но они хотят ощущать поддержку, в том числе и от брендов, которые они выбирают. Поэтому в эмоциональной части коммуникации Digma Pro мы выходим с сообщением о том, что в любой момент, когда потребитель решится на новый шаг, мы будем рядом и наши высокотехнологичные устройства станут надежной поддержкой его пути. В ближайшее время мы планируем коллаборации с онлайн-школами и много других активностей, направленных на то, чтобы мотивировать людей двигаться вперед в концепции малых шагов. Миссия Digma Pro — превращать технологии в доступные всем возможности».

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.