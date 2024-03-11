Digma Pro расширяет ассортимент ноутбуков

Бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro запускает в продажу новую серию ноутбуков -Breve. В зависимости от конфигурации в моделях установлены производительные шестиядерные процессоры AMD Ryzen 5 5500U и 5 5600U, а также более продвинутые восьмиядерные AMD Ryzen 7 5700U и 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Чипсеты на базе Ryzen 5 больше подойдут для редактирования документов, веб-серфинга, просмотра фильмов и потокового видео, различных графических задач. Процессоры Ryzen 7 позволят успешно справляться с более сложными вычислительными задачами.

Все модели оснащены современным IPS-экраном диагональю 15.6" дюймов, который гарантирует высокую цветопередачу и большой цветовой охват, а также широкие углы обзора. Разрешение — Full HD (1920x1080 пикселей).

Для хранения данных в ноутбуках используется диск SSD формата M.2 2280 с современным интерфейсом передачи данных PCI-E 3.0x4 и емкостью 512 ГБ. Есть дополнительный свободный слот SSD типа M.2 2280 SATA III. Объем оперативной памяти — 8/16 ГБ. Ноутбуки Digma Pro Breve поставляются с 15,6-дюймовым экраном.

Digma Pro расширяет ассортимент ноутбуков

Модуль Wi-Fi поддерживает два диапазона частот — 2,4 и 5 ГГц. Дополнительная технология MIMO 2x2 позволит серьезно увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность канала связи при передаче большого объема данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 обеспечит быстрое и бесперебойное сопряжение ноутбука с беспроводными наушниками, колонками или компьютерной мышью.

Большое количество разнообразных разъемов значительно расширяют возможности подключения модели к периферии и другим устройствам: два высокоскоростных USB 3.0, а также USB 2.0, USB Type-C 2.0 и полнофункциональный USB Type-C 3.0 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort. Модель оборудована интерфейсом HDMI для подключения к монитору, телевизору или игровой консоли, гигабитным портом RJ-45, аудиоразъемом 3,5 мм и слотом microSD для карт памяти до 512 ГБ. Веб-камера на 2 Мп позволит комфортно участвовать в видеоконференциях. Подсветка клавиатуры имеет регулирование яркости. У новинки компактные размеры, небольшой вес и современный минималистичный дизайн. Устройство удобно брать с собой в любые поездки.

Стоимость устройства составит от 44,9 тыс. руб.

«Серией Breve мы расширяем существующий ассортимент ноутбуков Digma Pro на рынке. Наши предыдущие линейки получили хорошие оценки покупателей и всего профессионального сообщества, а одна из серий даже была номинирована на звание лучшего бюджетного устройства года. В России продолжает расти спрос на качественные и недорогие решения для работы и ежедневных задач, и мы уверены, что новая линейка отвечает всем требовательным запросам пользователей. К тому же, как и ранее, мы предлагаем доступные возможности для апгрейда», — сказал бренд-менеджер Digma Pro Сергей Шевелев.

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Digma Pro — бренд с качественно новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сервиса, высокопроизводительные комплектующие и стильный внешний вид. Digma Pro – ответ вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории Российской Федерации является компания Merlion.