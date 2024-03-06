Обновление линейки моноблоков Digma Pro – Unity

Kинейку моноблоков Digma Pro пополнили новые модели серии Unity. Устройства оснащены современными процессорами, имеют возможность дополнительного апгрейда памяти (M.2 SATA), способны работать в портретном режиме. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Моноблоки имеют безрамочный экран с двумя вариантами диагонали — 23,8 и 27 дюймов, разрешением Full HD (1920x1080). VA- и IPS-матрицы обеспечат широкий цветовой охват, высокую яркость картинки и реалистичную цветопередачу вне зависимости от углов обзора. Матовое небликующее покрытие дисплея защитит глаза от усталости и напряжения во время долгой работы. Моноблок имеет современный минималистичный дизайн и оснащен подставкой, которая позволяет регулировать устройство по высоте и переводить его в портретный режим. С помощью крепления VESA 100x100 моноблок можно закрепить на стене или кастомном кронштейне. Все модели имеют выдвижную веб-камеру на 2 МП.

В зависимости от конфигурации, в моноблоках установлены производительные процессоры Intel Core i3 - i7 до 4.,7 ГГц, модули оперативной памяти - от 8 до 16 ГБ. В качестве накопителя используется скоростной диск SSD М.2 SАТА емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. У всех устройств есть свободный дополнительный слот для 2,5-дюймового диска HDD/SATA.

Большое количество разъемов расширяет функциональные возможности моделей. Интерфейсы HDMI и Display Port помогут присоединить к моноблоку дополнительные мониторы. Четыре порта USB 2.0 пригодятся для подключения таких устройств как мышь, клавиатура, принтер, наушники и др. Два высокоскоростных порта USB 3.2 способны передавать данные со скоростью более 5 Гб/ск: это удобно для быстрого скачивания информации на флешку, внешний жесткий диск или смартфон. Есть также интерфейс RJ-45 для Ethernet-кабеля, он поддерживает скорость передачи данных в 1 Гбит/с. Имеются стандартные разъемы для микрофона и наушников, а также два встроенных динамика. В комплект любого устройства входит беспроводная клавиатура и мышь. Стоимость устройств составит от 44 990 руб.

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Digma Pro — это бренд с новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке Digma Pro команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.