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AT&T Wireless Group AWE AT&T Wireless Services



16.09.2004 AT&T Wireless Services создаст устройство специально для SMS
17.02.2004 AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд.
17.02.2004 Vodafone может повысить сумму сделки с AT&T Wireless
17.02.2004 Cingular предложил $40,7 млрд. за AT&T Wireless
02.02.2004 Vodafone главный претендент на AT&T Wireless?
29.01.2004 Deutsche Telekom не интересуется AT&T Wireless
22.01.2004 AT&T Wireless готовится к продаже
14.01.2004 Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами?
24.12.2003 AT&T Wireless сольется с Cingular?
19.11.2003 AT&T Wireless уволит 3 тыс. сотрудников
27.10.2003 AT&T Wireless избавляется от азиатских активов
04.08.2003 US Cellular обменялся лицензиями с AT&T Wireless
24.07.2003 AT&T Wireless увеличил прибыль на 1000%
02.07.2003 AT&T Wireless уволит 1000 сотрудников
25.06.2003 AT&T Wireless и Dell продвигают мобильный интернет
17.02.2003 AT&T Wireless запустил в эксплуатацию сервис передачи MMS-сообщений
29.01.2003 AT&T Wireless открыл новую услугу общего доступа к WLAN-cетям
08.01.2003 AT&T Wireless получит налоговую компенсацию за 2001 г. в размере $436 млн.
30.12.2002 AT&T Wireless перенес открытие W-CDMA-сети на конец 2004 года
05.12.2002 Первый WCDMA/UMTS-звонок в сети AT&T Wireless
28.10.2002 Reuters: AT&T Wireless сообщает об убытках
16.08.2002 "МегаФон" открывает роуминг с AT&T Wireless
14.08.2002 NEC будет поставлять мобильные телефоны американской AT&T Wireless
17.07.2002 AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями
17.07.2002 AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями
08.07.2002 DoCoMo спишет несколько миллиардов долларов из-за удешевления активов AT&T Wireless
01.07.2002 Новая биллинговая платформа AT&T Wireless позволит провайдерам беспроводного доступа в интернет учитывать стоимость контента
28.06.2002 AT&T Wireless поможет раскрыть местонахождение вашего друга
17.06.2002 Nokia поставит AT&T Wireless оборудование с поддержкой технологии EDGE
06.06.2002 Ericsson и AT&T Wireless проведут в США испытания сети 3-го поколения
18.04.2002 AT&T Wireless и Cingular ведут переговоры о слиянии
18.04.2002 AT&T Wireless начал предоставлять услуги i-mode в США
28.03.2002 AT&T Wireless запустит американскую версию i-mode в апреле
25.03.2002 AT&T Wireless представил TDMA-GSM телефоны с WAP и GPRS
06.03.2002 AT&T Wireless снизила показатели финансового прогноза на текущий год
21.02.2002 AT&T Wireless сделала первый UMTS-звонок в США
30.01.2002 Квартальный доход AT&T Wireless вырос на 19%
16.01.2002 AT&T Wireless продала технологию широкополосного мобильного доступа в интернет
26.12.2001 NTT DoCoMo заплатит $380 млн. для сохранения своей доли в AT&T Wireless
10.12.2001 AT&T Wireless потратит еще $1 млрд. на модернизацию сети

Публикаций - 256, упоминаний - 328

AT&T Wireless Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 74
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 57
AT&T Inc 1563 54
NTT DoCoMo 1109 49
Verizon Communications 883 38
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 28
Microsoft Corporation 22497 22
Vodafone Group 1318 21
Lenovo Motorola 3463 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 21
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 17
Intel Corporation 11262 15
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 14
VoiceStream 73 14
AT&T BellSouth 200 13
Nortel Networks 1287 13
Deutsche Telekom 905 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
Verizon - WorldCom 480 12
Siemens AG - Siemens Group 2311 11
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
HP Compaq Computer Corp 1905 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Cisco Systems 4720 9
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 8
Orange S.A. 982 8
Qualcomm Technologies 1639 8
Sony Ericsson 1107 8
Deutsche Telekom - T-Mobile USA 61 7
Telefonica - Telefónica España 501 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 6
Oracle Corporation 6035 6
OpenText Vignette 57 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 6
BT Group - British Telecommunications 614 6
JDSU - JDS Uniphase 215 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 27
Merrill Lynch 427 9
Expedia Group 132 7
Ticketmaster 40 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 2
Caterpillar 83 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 2
Citi - Citigroup 283 2
DuPont - Дюпон 100 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 2
Charles Schwab 83 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 2
Открытие ФК 2713 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Май - Российская торговая компания 416 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 7 1
Самолёт ГК 216 1
Enron - Enrongate 121 1
First Call 238 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Honda - Acura 14 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 0 1
Белый Ветер 340 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
DHL Express 112 1
Boeing 957 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 17
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
NORDUnet - National research and education networks 0 1
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 29
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 14
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 12
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 143 10
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 188 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 594 4
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
PTT - Push-to-talk 77 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 3
PoC - Push to Talk Over Cellular 20 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 235 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
CDPD - Cellular Digital Packet Data - сотовая цифровая пакетная передача данных - протокол передачи данных в мобильных телефонах стандарта AMPS. 0 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 2
E-OTD - Enhanced Observed Time Difference - стандарт определения местоположения мобильных телефонов 0 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 178 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 12
Microsoft Windows 10 11713 6
Linux OS 7669 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Nokia Symbian OS 1388 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 4
Microsoft Outlook 1241 3
Nokia 7650 62 3
HP - palmOne Treo 85 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
SAP Ariba 280 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 2
Oracle PeopleSoft 373 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 2
InterActiveCorp Excite@Home 123 2
RealNetworks RealPlayer 87 1
Nokia N-Gage 65 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 1
Benefon Dragon 12 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 4 1
AOL Instant Messenger 91 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 55 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 69 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 78 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 61 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
HPE Compaq ProLiant 44 1
Intel - StrongARM - 96 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 0 2
Орловский Виктор 325 1
Кузнецов Сергей 138 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Нефедов Павел 44 1
Проколов Роман 48 1
Муртазин Эльдар 53 1
Репин Николай 14 1
Рябоконь Владимир 10 1
Синчуков Алексей 11 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 0 1
Быченко Андрей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 171
Япония 10069 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
США - Нью-Йорк 2616 20
Америка 2011 17
Европа 12319 15
Америка Северная 2650 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 12
Азия - Азиатский регион 3803 11
Россия - РФ - Российская федерация 108428 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
США - Вашингтон - Сиэтл 388 8
США - Калифорния 3381 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
США - Техас - Даллас 169 8
Ближний Восток 2549 7
США - Калифорния - Сан-Диего 311 7
Нидерланды 2197 6
Китай - Тайвань 2115 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 6
Америка Латинская 1413 6
США - Колумбия - Вашингтон 1169 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
США - Невада 203 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
США - Техас 813 5
Индия - Республика 4263 5
США - Лос-Анджелес 681 4
США - Иллинойс - Чикаго 403 4
Великобритания - Лондон 2031 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Бельгия - Королевство 851 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 4
США - Массачусетс - Бостон 360 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 30
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Абонентская база - Абонентская плата 1383 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
ISDEX интернет-индекс 196 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
Федеральное законодательство 1944 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
Градус Цельсия 239 1
Большой Брат 27 1
Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 40 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
FT - Financial Times 1118 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
Cellular News 231 10
RCR News 107 8
WSJ - The Wall Street Journal 1225 8
CBS MarketWatch 305 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 6
Dow Jones Business News 88 5
allNetDevices 125 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Total Telecom 260 4
Известия ИД 307 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 3
ComputerWire 51 2
Newsbytes News Network 319 2
NYT - The New York Times 956 2
The Washington Post 298 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Los Angeles Times 69 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Euronews - телеканал 46 1
Сellular News 31 1
Internet.com 108 1
Kyodo 42 1
AsiaBizTech 97 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nihon Keizai Shimbun 155 1
The Observer 0 1
Faulkner Information Services 100 1
USA Today 125 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Telecom.paper 167 1
Silicon.com 354 1
Telegraph 197 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Internet Stock Report 992 19
S&P - Standard and Poor’s 470 6
Bear Stearns 79 4
S&P 500 226 3
Juniper Research 468 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
In-Stat/MDR 63 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
Gartner - Гартнер 3301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Synergy Research Group 39 1
Moody's Investors Service 135 1
Mobile Research Group 65 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Alexander Resources 0 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
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