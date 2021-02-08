Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Benelux
Бенилюкс
Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга
Публикаций - 40, упоминаний - 46
Benelux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 85 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1896 1
|ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 1
|ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 116 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928359, в очереди разбора - 831116.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 928359, в очереди разбора - 831116.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru