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В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 1

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Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA 1

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Финский поставщик решений по уничтожению данных Blancco пришел в Россию 1

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8 октября состоится конференция Russian Open Source Summit 1

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Microsoft продолжает теснить Lindows из Европы 2