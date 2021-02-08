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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Benelux
Бенилюкс
Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга



08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 2
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA 1
12.05.2020 Generix Group наращивает присутствие на российском рынке. 1
09.04.2020 Orange внедрит программно-определяемые сети и ИБ-сервисы в подразделениях Akzonobel по всему миру 1
20.02.2020 Panasonic представила инициативу Gemba Process Innovation 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 3
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 1
26.03.2018 Fujitsu открывает центр блокчейн-инноваций в Брюсселе 1
18.01.2017 Gemalto представила результаты отчета по утечкам данных и лояльности клиентов за 2016 год 1
15.07.2016 Богатые плачут: Жители элитных новостроек сами себе ухудшают связь 1
26.09.2014 В Бельгии все госучреждения будут подключены к системе e-invoicing 1
09.04.2013 Navitel выпустил новые пакеты навигационных карт Европы 1
15.01.2013 Club.CNews: 1001 прорывное исследование. ИКТ без границ. 1
15.01.2013 Российский офис Trend Micro стал частью региона «Континентальная Европа» 2
09.01.2013 Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA 1
13.06.2012 SES Astra начала перевод телерадиоканалов со спутника Astra 1H 1
09.06.2012 Финский поставщик решений по уничтожению данных Blancco пришел в Россию 1
01.03.2012 Oracle оценила готовность бизнеса к буму «больших данных» 1
29.11.2011 Российские компании чаще всех в Европе теряют данные из-за отказа ИТ-систем 1
03.11.2011 Ведущий системный интегратор Европы: Клиенты массово сокращают ИТ-расходы 1
23.05.2011 WatchGuard Technologies завершила первый квартал 2011 г. с рекордной выручкой 1
12.05.2011 Представительство «Доктор Веб» во Франции переехало в Страсбург 1
20.08.2010 49% женщин вообще не используют антивирусные программы 1
17.06.2010 Топ-менеджер Microsoft стал вице-президентом Citrix в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки 1
05.03.2010 Выручка Tandberg в четвертом квартале 2009 г. увеличилась на 20% 1
01.09.2009 CIO не могут оценить финансовый эффект от аутсорсинга 1
25.05.2009 «Наивную» BT Global Services разделят на три части 1
12.05.2009 Capgemini опубликовала финансовые результаты за 1 кв 2009 1
23.09.2008 8 октября состоится конференция Russian Open Source Summit 1
19.08.2008 «Лаборатория Касперского» помогла полиции Нидерландов обезвредить ботнет Shadow 1
12.03.2008 Motorola назначила вице-президента подразделения Enterprise Mobility в EMEA 1
12.01.2007 Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA 1
24.04.2006 Fujitsu Siemens открыла производство в России 1
24.03.2006 CeBIT 2006: Интриги закончились 1
18.07.2005 Tele2 приобретет Versatel за €1,34 млрд. 1
20.05.2005 Navicore представила GPS-систему для смартфонов Symbian 2
15.03.2005 Россия: рынок проекторов для домашнего кинотеатра привлекает вендоров 1
16.03.2004 Microsoft продолжает теснить Lindows из Европы 2
18.02.2004 Lindows осталась без трех букв 1
02.02.2004 Lindows - вне закона в Бенилюксе 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Benelux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3722 3
Microsoft Corporation 14819 3
Oracle Corporation 4157 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 150 2
Epicor Software Corporation 67 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1639 1
WatchGuard Technologies 49 1
Cisco Systems - Tandberg 125 1
Rainbow Security 56 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс 4 1
Syntel 2 1
Nvidia Corp 2415 1
Orange Cyberdefense 5 1
Intel Corporation 5843 1
Meta - Facebook 3965 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7471 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Lenovo Group 1846 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5459 1
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 5 1
Commvault 153 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 412 1
AT&T Inc 756 1
Orange S.A. 581 1
Fujitsu 943 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1212 1
Cisco Systems 2669 1
AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 85 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1896 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11230 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 607 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 998 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3879 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 79 1
CDM - Cloud Data Management - Управление облачными данными 4 1
Microsoft Azure 1173 1
Microsoft Office 365 769 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Nvidia GeForce GTX 2458 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 84 1
Google Play - Google Store - Android Market 2517 1
Linux OS 5186 1
Generix Supply Chain Hub 3 1
Panasonic ASM - Panasonic Automated Shelve Monitoring 1 1
Lenovo DSS-G - Lenovo Distributed Storage Solution 2 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Nvidia Mellanox HDR InfiniBand 2 1
Intel Centrino 252 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 13 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
Vanhommerig Jos - Ванхоммериг Йос 1 1
Peeters Kris - Петерс Крис 1 1
Давыдова Людмила 1 1
Baggermans Frank - Баггерманс Франк 1 1
Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 1
Nair Manoj - Наир Манодж 6 1
Livingstone Ian - Ливингстон Иэн 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 68369 14
Франция - Французская Республика 2829 11
Германия - Федеративная Республика 4831 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5652 10
Бельгия - Королевство 511 8
Испания - Королевство 1616 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1330 8
Европа Восточная 2186 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 951 7
Европа Северная - Скандинавия 331 7
Нидерланды 1227 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7446 7
Италия - Итальянская Республика 1787 6
Люксембург Великое Герцогство 271 6
Европа 4864 6
Ближний Восток 1817 6
Португалия - Португальская Республика 411 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19327 5
Ирландия - Республика 485 5
Африка - Африканский регион 1865 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9742 4
Австрия - Австрийская Республика 665 4
Польша - Республика 1048 4
Индия - Республика 2806 3
Австралия - Австралийский Союз 1462 3
Латинская Америка 876 3
Румыния 421 2
Япония 4189 2
Северная Америка 1735 2
Греция - Греческая Республика 415 2
Африка Южная 204 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7289 2
Прибалтика - Балтия 830 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 21 2
Израиль 944 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 899 2
Мальта - Республика 81 1
Франция - Страсбург 13 1
Великобритания - Гибралтар 23 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 486 1
Торговля розничная - Европа 1 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3320 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 730 1
IDC - International Data Corporation 3354 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 928359, в очереди разбора - 831116.
Создано именных указателей - 47276.
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