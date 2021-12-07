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Commvault Metallic Cloud Storage Service Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup Commvault Metallic BaaS для Kubernetes

Commvault Metallic Cloud Storage Service - Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup - Commvault Metallic BaaS для Kubernetes

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.12.2021 Сервисы Metallic доступны на платформе ArrowSphere 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 2
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA 1
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service 2
02.07.2020 Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными 4
24.05.2017 Commvault представила ознакомительную версию ПО VM Backup and Recovery 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Commvault Metallic Cloud Storage Service и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 8
Microsoft Corporation 25775 7
Broadcom - VMware 2610 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Salesforce 498 3
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Veeam Software 345 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
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Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
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Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
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MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 169 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
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Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 275 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Office 365 1042 6
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Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 2
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Commvault Command Center 4 1
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Salesforce Sales Cloud 2 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Red Hat OpenShift 169 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 1
Commvault Hedvig Distributed Storage Platform 3 1
Nair Manoj - Наир Манодж 6 3
Willis Jürgen - Уиллис Юрген 2 1
Russell Kristin - Рассел Кристин 1 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санджей 9 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Арчана 4 1
Засохлин Иван 9 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Пухов Евгений 12 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Архана 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Новая Зеландия 737 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Reference - Референс 222 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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