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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
ИКТ 15301
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Эшкинд Борис

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов 1
09.04.2010 «Цифровые Cистемы» займутся продвижением проекторов Vivitek в России 1
12.03.2009 Борис Эшкинд: Презентационное оборудование идет в рост 1
15.03.2005 Россия: рынок проекторов для домашнего кинотеатра привлекает вендоров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Эшкинд Борис и организации, системы, технологии, персоны:

InFocus 70 2
Sony 6732 1
Konica Minolta 423 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Vivitek - Вивитек 20 1
Toshiba Corporation 2980 1
LG Electronics 3732 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Балтийская Медиапроекционная Компания (БМК) 1 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 985 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1202 3
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 181 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6454 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16953 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5625 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4319 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 701 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7525 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8737 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 379 1
Аксессуары 4267 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 655 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2034 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1188 1
Контрастность 3033 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14744 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11502 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13218 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10727 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18292 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8233 1
Apple iPhone 6 4861 1
InFocus ScreenPlay 10 1
Мякишева Марина 84 1
Дмитриев Алексей 81 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 4
Европа 24942 2
Хорватия - Республика 287 1
Таиланд - Королевство 916 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1436 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19485 1
Израиль 2852 1
Европа Восточная 3138 1
Индия - Bharat 5862 1
Китай - Тайвань 4239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3341 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5738 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7504 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4797 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3855 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 1
Девальвация 39 1
ITResearch 123 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 299 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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