Generix Group наращивает присутствие на российском рынке.

Generix Group, международный поставщик облачных решений для цепочек поставок, опубликовала финансовые показатели за 2019-2020 финансовый год.

Глобальная выручка компании составила 81,1 млн. евро, с учетом органического прироста в 6%. Рост обеспечило динамичное развитие SaaS-сервисов Generix (+14% за финансовый год).

Россия стала ведущим направлением развития в 2019-2020 финансовом году: на локальном рынке прирост прибыли составил 60%. Следом идет Пиренейский полуостров с показателем +15%. Доля текущей выручки по направлениям SaaS-услуг и технического обслуживания за прошедший финансовый год составила 64%. Отдельно стоит отметить, что устойчивость доходов в нынешних условиях обеспечили дополнительные консалтинговые услуги компании.

Увеличение прибыли в январе и феврале соответствовало динамике третьего квартала, однако кризис, вызванный COVID-19, внес свои коррективы в мартовские показатели. В итоге четвертый квартал показал прирост 2% за счет увеличения объема консалтинговых услуг (+14% по этому бизнес-направлению).

Наиболее значительный рост консалтинговое направление показало в России, Северной Америке, Португалии и странах Бенилюкса. SaaS-сервисы компании выросли на 1%, несмотря на неблагоприятные исходные условия (по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года рост составил 28%). Сокращение продаж лицензий на продукцию компании (снижение на 34%) обусловлено задержками в подписании договоров в Северной Америке в конце квартала в связи с кризисной ситуацией в регионе.

Новые контракты на SaaS-услуги принесли Generix Group 1,2 млн. евро за последний квартал, о чем свидетельствуют данные. Усиление компании в России, за счет проекта по внедрению SaaS-платформы Generix Supply Chain Hub для крупной розничной сети. Отсрочки по подписанию контрактов в конце квартала, по большей части в Европе, из-за COVID-19.

В течение финансового года Generix Group получила 3,5 млн евро за счет новых контрактов, что обеспечило рост CMRR на 7,4%. Стабильный рост Generix Group обеспечивает лояльность клиентской базы, которая фактически исключает расторжение контрактов.

В соответствии с заявлением компании от 31 марта 2020 года, кризис здравоохранения не повлиял на наши финансовые показатели в 2019/2020 финансовый год. За счет экономии, оптимизации и контролю затрат, Generix Group улучшил EBITDA, исключая влияние стандарта IFRS 16.