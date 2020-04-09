Orange внедрит программно-определяемые сети и ИБ-сервисы в подразделениях Akzonobel по всему миру

Akzonobel расширила партнерство с Orange Business Services в рамках совместной работы по преобразованию собственной глобальной сети и инфраструктуры безопасности. Цель сотрудничества — объединить информационные и операционные технологии (ИТ/ОТ) и усилить кибербезопасность. Партнерство позволит Akzonobel больше инвестировать в инновации, ускорив цифровую трансформацию.

Для этой задачи Orange предоставит клиенту решения локальных и глобальных программно-определяемых сетей (SD-LAN и SD-WAN), услуги мультисорсинговой интеграции (multisourcing service integration), сервисы информационной безопасности и консалтинг. Кроме того, Orange поддерживает проект Akzonobel по централизации управления сетевых процессами, в рамках которого к единой системе будут подключены все объекты компании, от производств до торговых точек, во всех регионах присутствия.

Как интегратор цифровых сервисов, в своих сервисах для Akzonobel Orange будет использовать сервисы и технологии разных поставщиков сетевых и голосовых решений. Это позволит клиенту упростить схему партнерских взаимодействий и сократить расходы.

Для организации сквозной безопасности информационных и операционных систем Akzonobel Orange задействует центр мониторинга киберугроз (Security Operation Center или SOC). Для этого, опираясь на экспертизу глобального подразделения по информационной безопасности Orange Cyberdefense, в единую систему будут объединены средства анализа вторжений, событий безопасности и оценки рисков. В дополнение, Orange представит дополнительные процессы обеспечения кибербезопасности для мобильных сотрудников, а также клиентов и партнеров Akzonobel.

Одним из этапов трансформации станет перевод приложений, используемых Akzonobel, в облачную среду. Задача Orange – обеспечить надежное и безопасное подключение цифровых рабочих мест сотрудников компании по всему миру к этим приложениям.

Технология программно-определяемых сетей поможет Akzonobel оптимизировать расходы на услуги связи: офисы и другие точки присутствия компании смогут работать к облачным ресурсам напрямую через интернет, но доступ к критически важным для бизнеса компании приложениям будет осуществляться в приоритетном порядке через высокоскоростные каналы связи. Плюс ко всему, Orange поможет Akzonobel перейти с уже использующихся средств связи на современные облачные сервисы унифицированных коммуникаций.

Orange также предоставляет консалтинговую поддержку Akzonobel по использованию решений для анализа данных о бизнес-процессах компании. Эти решения интегрированы в системы Akzonobel и управляются на глобальном уровне. Такой подход позволит получать наглядные единообразные отчеты вместе с интерпретацией показателей и советами по повышению эффективности.

«Для более эффективного управления мы решили упростить ИТ-экосистему взаимоотношений с партнерами. Успешно работая с Orange более 15 лет, мы знаем, что можем рассчитывать на них и в качестве нашего стратегического сервис-провайдера. Вместе с Orange мы готовы к совместной разработке и внедрениям инноваций в области операционных технологий и решений для анализа данных, компьютерных методов и инструментов для ускорения бизнеса», — сказал Дирк ван дер Хейджден (Dirk van der Heijden), директор по глобальным ИТ-процессам, Akzonobel.

«У нас долгая и плодотворная история сотрудничества с Akzonobel в вопросах оптимизации инфраструктуры для обеспечения конкурентных преимуществ. Мы рады продолжить совместную работу. Мы делаем все, чтобы помочь цифровой трансформации наших стратегических клиентов: подключаем, защищаем и внедряем инновации», — сказал Франк Баггерманс (Frank Baggermans), управляющий директор, отвечающий за регион Бенилюкс, Orange Business Services.