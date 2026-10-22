Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Бельгии органы государственной власти
Блог статей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 12
Правительство Бельгии и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 365 1057 1
|Microsoft Teams - MS Teams 677 1
|No More Ransom 14 1
|Google Android 15396 1
|Apple iOS 8668 1
|Microsoft Windows 17055 1
|Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
|Иванов Антон 100 1
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
|Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
|Dumortier Philip - Дюмортье Филип 1 1
|Бельгия - Королевство 1202 4
|Нидерланды 3779 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169099 1
|Европа 25044 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3710 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.