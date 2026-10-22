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Правительство Бельгии органы государственной власти

Правительство Бельгии - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем 1
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии 6
09.02.2018 «Лаборатория Касперского» и бельгийская полиция «обезоружили» шифровальщика, 1
31.03.2015 МИД Бельгии доверил Orange Business Services защиту мобильных устройств своих высших должностных лиц 3
26.09.2014 В Бельгии все госучреждения будут подключены к системе e-invoicing 1

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Правительство Бельгии и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 2
MobileIron 24 1
Orange Business & Decision - Бизнес энд Диссижен - БНД 5 1
Basware 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36175 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14500 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8061 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5302 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - SVF - Super Virtual Fabric - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 247 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7372 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5590 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1080 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5921 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13064 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3292 1
uCPE - Universal Customer Premises Equipment - Универсальное абонентское оборудование 5 1
Маршрутизация - Routing 638 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9755 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7451 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3373 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 1
Microsoft Office 365 1057 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
No More Ransom 14 1
Google Android 15396 1
Apple iOS 8668 1
Microsoft Windows 17055 1
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
Иванов Антон 100 1
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Dumortier Philip - Дюмортье Филип 1 1
Бельгия - Королевство 1202 4
Нидерланды 3779 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 1
Европа 25044 1
Финляндия - Финляндская Республика 3710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6714 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16414 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3432 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5988 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7595 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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