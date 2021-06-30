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Lenovo Neptune Thermal Transfer Module
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 16
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Оганов Артем 9 2
|Анисимов Владимир 9 1
|Панарин Олег 1 1
|Barbier Tina - Борбьер Тина 1 1
|Tomasch Andreas - Томаш Андреас 1 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
|Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
|Phys.org 972 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.