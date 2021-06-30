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Lenovo Neptune Thermal Transfer Module

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 2
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 2
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 2
13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
01.04.2011 Reg.ru открыл приём заявок на регистрацию в доменных зонах Солнечной системы 1
08.11.2007 Развернута первая очередь обсерватории Neptune 1
21.02.2000 Официальный выход 64-битной Windows 2000 Beta намечен на следующий квартал 1
26.01.2000 Microsoft консолидирует свои усилия по разработке Windows 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Lenovo Neptune Thermal Transfer Module и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 7
Intel Corporation 12782 6
Lenovo Professional Services 5 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
Nvidia Corp 3959 3
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 2
Сколтех - Лаборатория высокопроизводительных вычислений и больших данных 3 2
Microsoft Corporation 25720 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
ИИ-Технологии 304 1
iconBIT 39 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 1
X Corp - Twitter 2931 1
Apple Inc 13087 1
LG Electronics 3727 1
ZTE Corporation 800 1
AMD - Advanced Micro Devices 4625 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 379 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Sharp Corporation 1062 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 23 1
Google LLC 12625 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 270 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
Газпром нефть 714 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
РНФ - Российский научный фонд 187 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1824 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4547 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 748 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10250 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 607 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2474 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1050 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1667 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10062 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 836 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 508 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 551 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3624 1
Трекбол 45 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2854 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 1
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Часы наручные - Wrist watches 111 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 45 7
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
Microsoft Windows 16823 2
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 2
Nvidia Ampere 20 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Lenovo Rear Door Heat Exchanger 1 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Fujitsu Arrows 7 1
LG Wine Smart 4 1
LG Optimus 170 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 1
iconBIT Callisto 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7588 1
Google Android 15179 1
Linux OS 11457 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Samsung Galaxy 1026 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1280 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 273 1
Apache Hadoop 468 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 355 1
Intel Itanium 649 1
Oracle Hyperion 259 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Nestle KitKat 165 1
ARM Deimos 12 1
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 19 1
BlackBerry Priv 18 1
BlackBerry Passport 13 1
Nvidia TensorRT 17 1
Оганов Артем 9 2
Анисимов Владимир 9 1
Панарин Олег 1 1
Barbier Tina - Борбьер Тина 1 1
Tomasch Andreas - Томаш Андреас 1 1
Сысоев Андрей 2 1
Гагарин Юрий 98 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
Германия - Федеративная Республика 13166 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 2
Европа 24911 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 2
Германия - Бавария - Мюнхен 484 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Казахстан - Республика 6010 1
Южная Корея - Республика 7026 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Япония 13771 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Канада 5063 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
Солнечная система - Solar system 2566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Испания - Королевство 3824 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3727 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1029 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1341 1
Австрия - Австрийская Республика 1355 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Украина - Киев 1150 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Армения - Ереван 222 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1009 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Паспорт - Паспортные данные 2824 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1195 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 75 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1343 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5538 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1709 1
Phys.org 972 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Markets&Markets Research 113 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 446 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
РАН - Российская академия наук 2115 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
iF Design Awards 26 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 228 1
Red Dot Design Award 57 1
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