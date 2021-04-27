Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение компании Lenovo, представила новое поколение серверов Lenovo Thinksystem V2, которые отличаются высоким уровнем производительности, надежности, гибкости и безопасности. Все новые модели серверов созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и используют все преимущества шины PCIe четвертого поколения.

Четыре из восьми новых анонсированных вычислительных систем предназначены для обработки задач общего назначения, среди них: Thinksystem SR650 V2, Thinksystem SR630 V2, Thinksystem ST650 V2 и Thinksystem SN550 V2. Серверы оснащены процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения, которые обеспечивают высокую производительность в интенсивных рабочих нагрузках и необходимую гибкость для растущих требований бизнеса.

Сервер Thinksystem SR650 V2 – масштабируемое решение для организаций любого размера – от малого и среднего бизнеса до крупных компаний и облачных провайдеров. Этот двухпроцессорный сервер высотой 2U обладает широкими возможностями расширения подсистем ввода-вывода и хранения данных, а также высокой производительностью для решения широкого спектра бизнес-задач. Сервер поддерживает установку модулей постоянной памяти Intel Optane 200 серии, которые обеспечивают производительность и емкость хранения, необходимые для развертывания высоконагруженных баз данных и виртуальных сред, а также поддерживают высокоскоростной интерфейс PCIe четвертого поколения, который минимизирует задержки в передаче данных.

Модель Thinksystem SR630 V2 – универсальное решение для выполнения критически важных бизнес-задач. Двухпроцессорный сервер высотой 1U обеспечивает оптимальный баланс производительности и плотности размещения ресурсов в стойке для гибридных нагрузок в дата-центрах, таких как облачная инфраструктура, виртуализация, аналитика, общие вычисления и гейминг.

Новый напольный двухпроцессорный сервер Thinksystem ST650 V2 отличается максимальной масштабируемостью. Эта модель предназначена для установки в распределенных офисах и филиалах компаний в сфере розничной торговли. А поддержка технологии NV-Link позволяет использовать этот сервер для обработки видеоданных.

Сверхкомпактный блейд-сервер из линейки Flex System Thinksystem SN550 V2 оптимизирован с точки зрения производительности, эффективности и безопасности. Решение предназначено для стандартизации инфраструктуры и выполнения критически важных для бизнеса рабочих нагрузок, таких как облачные вычисления, серверная виртуализация, базы данных и инфраструктура виртуальных рабочих столов.

К концу 2021 г. Lenovo планирует расширить портфель серверов для периферийных вычислений на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения, включая новое высоконадежное решение, которое сможет работать в экстремальных условиях и найдет применение в сфере телекоммуникаций, на производстве, а также в решениях для «умных городов».

В рамках реализации инициативы Lenovo From Exascale to Everyscale компания также анонсировала четыре новых сервера с оптимизированной производительностью и высокой плотностью размещения в стойке — Thinksystem SD650 V2, Thinksystem SD650-N V2, Thinksystem SD630 V2 и Thinksystem SR670 V2. Решения обеспечивают высокую вычислительную мощность на минимальной площади в дата-центре и при сниженном энергопотреблении. Новое поколение серверов Thinksystem использует весь потенциал шины PCIe четвертого поколения, которая удваивает пропускную способность подсистем ввода-вывода для сетевых карт, устройств NVMe, графических процессоров и ускорителей. Благодаря этому обеспечивается баланс высокой производительности процессора и устройств ввода-вывода. Во всех этих моделей серверов используется система охлаждения Lenovo Neptune для дополнительного увеличения производительности и энергоэффективности:

Сервер Thinksystem SD650 V2 укомплектован системой охлаждения Lenovo Neptune четвертого поколения. Благодаря использованию высоконадежного медного контура и архитектуры с охлаждающей пластиной отводится до 90% генерируемого системой тепла. Модель предназначена для выполнения ресурсоемких рабочих нагрузок в сфере высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, облачных технологий, грид-вычислений и глубокой аналитики данных.

Компактный сервер высотой 1U Thinksystem SD650-N V2 оснащен передовой системой охлаждения Lenovo Neptune, двумя процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения и четырьмя ГП Nvidia A100, что позволяет достигать максимальной производительности. Решение отличается высокой вычислительной мощностью. Используя всего одну стойку 42U с установленными в ней серверами SD650-N V2, можно построить суперкомпьютер, который войдет в число 300 самых производительных систем в мировом рейтинге топ-500.

Сверхплотный и сверхадаптивный сервер Thinksystem SD630 V2 обрабатывает вдвое больше рабочих нагрузок на единицу пространства серверной стойки, чем традиционные серверы 1U. Благодаря модулям Thermal Transfer Modules (TTM) системы охлаждения Lenovo Neptune этот сервер поддерживает процессоры мощностью до 250 Вт, обеспечивая тем самым производительность в 1,5 раза выше, чем предыдущее поколение подобных систем в рамках того же стоечного пространства.

Универсальная платформа ускорения Thinksystem SR670 V2 разработана для выполнения рабочих нагрузок в сфере высокопроизводительных вычислений и машинного обучения. Сервер поддерживает установку широкого спектра графических процессоров Nvidia Ampere. Благодаря шести базовым конфигурациям Thinksystem SR670 V2 с поддержкой до восьми графических процессоров малого или большого форм-факторов заказчики получают широкие возможности установки адаптеров PCIe и SXM. В одной из конфигураций этого сервера используется воздушно-жидкостный радиатор системы Lenovo Neptune. Это позволяет реализовать все преимущества жидкостного охлаждения без установки дополнительных тепловых трубок.

Компании Lenovo и Intel продолжают совместно разрабатывать системы с оптимизированной производительностью, помогая заказчикам по всему миру решать самые сложные задачи человечества. Например, партнеры обеспечили Технологический институт Карлсруэ (KIT) — всемирно известный научно-исследовательский центр в сфере вычислительных технологий в Германии — серверами для нового вычислительного кластера, что позволило институту повысить производительность своей системы расчетов в 17 раз.

«Сотрудники KIT очень рады получить в свое распоряжение новый суперкомпьютер Lenovo — один из первых в мире суперкомпьютеров на базе новых процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения. Система жидкостного охлаждения Lenovo Neptune обеспечивает максимальную производительность и энергоэффективность, что делает ее очевидным выбором», — отметила Дженнифер Бухмюллер (Jennifer Buchmueller), руководитель отдела научных вычислений и моделирования KIT.