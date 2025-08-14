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Lenovo IDG Lenovo Intelligent Device Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.08.2025 Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам 1
18.11.2024 Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков 1
10.01.2022 Lenovo создаст единый канал продаж для партнеров в России 1
06.09.2021 Lenovo и Realwear предоставят своим корпоративным клиентам решения с использованием AR-технологий 1
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 2
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 1
09.11.2018 Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд 1
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos 1
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Lenovo IDG и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Lenovo Motorola 3560 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
Lenovo Group 2431 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24220 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22791 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1117 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17999 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64458 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Lenovo TruScale Private Cloud 5 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Ближний Восток 3142 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Европа 24911 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19000 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54526 1
Азия - Азиатский регион 5895 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка - Американский регион 2204 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12228 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2854 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
IDG - International Data Group 117 1
IDC - International Data Corporation 4969 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
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