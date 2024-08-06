Разделы

06.08.2024 Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео 2
10.01.2024 Больше не нужно выбирать. Создан уникальный ноутбук на Windows, который можно превратить в планшет на Android. Видео. Опрос 5
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны 2
10.11.2022 Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС 3
28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad 3
15.01.2022 Пять главных трендов 2022 года в мире гаджетов 3
27.12.2021 Lenovo выпускает революционный ноутбук с невиданным ранее форм-фактором. Фото 3
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 3
27.10.2021 AMD сообщает о финансовых результатах III квартала 2021 г. 1
22.10.2021 Ноутбуки Lenovo Thinkbook и Thinkpad серии E с предустановленной Windows 11 доступны для предзаказа в России 3
03.09.2021 Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11 10
04.03.2021 Lenovo поставила ноутбуки Thinkbook компании «Аскона» 2
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 2
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 10
22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена 4
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
17.02.2020 Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020 5
23.01.2020 Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков 2
27.11.2019 Lenovo представила новые версии ноутбуков Thinkbook для бизнеса. Цена 2
03.10.2019 Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S 3
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
06.09.2019 Lenovo представила ноутбуки ThinkBook для малого и среднего бизнеса 4
26.06.2019 Lenovo ThinkBook S 13 - тонкий и надёжный ультрабук 4
25.06.2019 Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена 7
25.06.2019 Lenovo представила ноутбук Thinkbook на российском рынке. Цена 5
14.05.2019 ThinkBook - новое имя легендарных ноутбуков 5

Lenovo Group 2377 26
Intel Corporation 12602 10
Nvidia Corp 3797 8
AMD - Advanced Micro Devices 4512 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 6
Microsoft Corporation 25370 5
Samsung Electronics 10748 4
Apple Inc 12799 4
LG Electronics 3687 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 4
HP Inc. 5781 4
Dell EMC 5111 3
Dell Technologies - Dell Computer 2164 3
Mirametrix 2 2
Qualcomm Technologies 1924 2
Razer Inc 80 2
Acer Group - Acer Inc 2684 2
ESET - ESET Software 1147 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 269 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Ampere Computing 58 1
Wacom 142 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Lenovo Intelligent Devices Group 11 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
Google LLC 12372 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 101 1
Lenovo Global SMB 1 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 1
Dell Alienware Corp 141 1
Huawei 4307 1
Xiaomi 2058 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1047 1
Sony 6648 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
Adobe Systems 1574 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Ducati 12 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Beko - Beko Electronics 77 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
BMW Group 469 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5362 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15052 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21883 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12944 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3596 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9922 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26259 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10389 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2227 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6267 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6341 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10293 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13094 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12768 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3025 8
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 577 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2470 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3569 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3753 7
DDR - Double data rate 2962 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3621 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 6
Микрофон - Microphone 2713 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14419 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2422 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4084 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8431 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4273 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1038 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2395 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25817 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16723 5
Dolby Vision 244 5
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 250 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7382 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1552 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1564 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 4
Аксессуары 4159 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 11
Intel Core - Семейство процессоров 1241 11
Microsoft Windows 10 1907 9
Microsoft Windows 16475 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 8
Microsoft Windows 11 747 7
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 399 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 7
Lenovo ThinkShutter 13 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 533 6
Nvidia GeForce GTX 523 6
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 5
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 839 4
Google Android 14864 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 530 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 4
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 202 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 3
Lenovo Pen - серия стилусов 26 3
AMD Radeon 291 3
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 8 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 145 3
Intel Core i - Cерия процессоров 530 3
Microsoft Windows Hello 207 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 3
Apple iPhone 6 4862 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1435 3
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 410 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 2
Intel Tiger Lake 71 2
Yu Eric - Ю Эрик 3 2
Lisa Su - Лиза Су 57 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 159161 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 6
Словакия - Словацкая Республика 477 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 1
Европа 24713 1
Южная Корея - Республика 6895 1
Азия - Азиатский регион 5786 1
Индия - Bharat 5742 1
Америка Южная 873 1
Китай - Тайвань 4155 1
Украина 7824 1
Германия - Берлин 729 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1254 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4948 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6447 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1755 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5334 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5941 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 60 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 278 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 252 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2976 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1840 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1635 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 859 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1299 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 471 1
Металлы - Серебро - Silver 801 1
Импортозамещение - параллельный импорт 572 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 80 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7395 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
IDG - International Data Group 116 1
Neowin 189 1
VideoCardz 37 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IDC - International Data Corporation 4952 2
Cinebench 29 1
Sapio Research 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 4
Lenovo Accelerate 2 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 36 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
