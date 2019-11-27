Lenovo представила новые версии ноутбуков Thinkbook для бизнеса. Цена

Lenovo представила в России ноутбуки для малого и среднего бизнеса — Thinkbook 14 и 15.

Ноутбуки работают на новейших процессорах Intel Core десятого поколения, которые обеспечивают высокую производительность и способны регулировать мощность в зависимости от выполняемых задач. Лэптопы оснащены быстрыми PCIe SSD и оперативной памятью DDR4, также устройства поддерживают технологию Intel Optane Memory H10 с твердотельным хранилищем. Ноутбуки оснащены новейшим стандартом беспроводной связи 802.11ax с полной обратной совместимостью.

В Thinkbook поддерживается одноступенчатая аутентификация и включение с помощью сканера отпечатка пальцев. Платформенный модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, представляя дополнительный уровень безопасности. Кроме того, Thinkbook обладают физическим затвором для веб-камеры ThinkShutter для дополнительного контроля конфиденциальности.

Компьютеры оптимизированы для работы со Skype: микрофоны получили сертификат Skype for Business. А выделенные горячие клавиши существенно упрощают звонки: например, одна клавиша может использоваться для ответа на звонок, а другая для окончания вызова. Thinkbook оснащаются двумя динамиками Harman с поддержкой технологии Dolby Audio.

Лэптопы прошли многочисленные испытания качества сборки и надежности. Петли из цинкового сплава ноутбука рассчитаны на 25 тыс. циклов открытия-закрытия. Кроме того, они покрыты индием и оловом, что повышает коррозионную стойкость и улучшает прием сигнала Wi-Fi. В процессе тестирования на Thinkbook вылили 60 см3 воды, а также проверяли на устойчивость к экстремальным температурам и вибрациям. Ноутбуки с достоинством выдержали все испытания и готовы к работе даже в самых суровых условиях.

Ноутбуки Thinkbook подойдут малому и среднему бизнесу, у которых нет выделенной группы технической поддержки. Благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage можно персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства и запрашивать удаленную техническую поддержку.

Thinkbook поставляются с гарантией один год, действующей в 160 странах мира. Пользователи также смогут самостоятельно заменить базовые компоненты (оперативную память или накопитель) без потери гарантии.

Thinkbook доступен на российском рынке с середины ноября 2019 г. по ориентировочным розничным ценам: Thinkbook 14 от 35 тыс. руб. и выше в зависимости от конфигурации; Thinkbook 15 от 35 тыс. руб. и выше в зависимости от конфигурации.