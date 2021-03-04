Lenovo поставила ноутбуки Thinkbook компании «Аскона»

Lenovo приняла участие в обновлении компьютерного оснащения группы компаний «Аскона», лидера индустрии товаров для сна России. С помощью техники Lenovo компания смогла обеспечить оперативную связь с клиентами и повысить вовлеченность распределенной команды в условиях удаленной работы.

«Аскона» — производитель и ритейлер товаров для здорового сна. Ограничительные меры на передвижение в период самоизоляции спровоцировали рост числа покупок онлайн, и ритейлеру было необходимо обеспечить дистанционную техническую поддержку покупателей, а также бесперебойную работу сайта в период пиковых нагрузок. Ноутбуки Lenovo оказались наиболее оптимальным предложением в соотношении цена-качество для решения этих задач. Для обновления парка были выбраны Lenovo Thinkbook 14 и 15 второго поколения, Thinkbook 13.

Выбранные модели подходят для удаленной и офисной работы и выполнения задач при высоких нагрузках, скорость отклика операционной системы Windows 10 Pro помогает оперативно решать рабочие вопросы. Долгое время автономной работы и функция «всегда включен», которая позволяет заряжать устройства от ноутбука даже в выключенном режиме, дает сотрудникам возможность оставаться на связи из любого места. Кроме того, ноутбуки устойчивы к ударам, попаданию жидкости или колебания температур, что делает их отличным помощником в рамках гибридного формата работы.