Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео

Lenovo начала продажи универсального гибридного ноутбука, который способен за пару секунд превратиться в автономный планшет с поддержкой стилуса. В нем сочетаются ноутбук на современном чипе Intel и ОС Windows и автономный Android-планшет на чипе Snapdragon. В гаджете две батареи – по сути, это два отдельных компьютера в одном. Его можно считать заменой MacBook Pro и большого iPad Pro.

И компьютер, и ноутбук

Китайская компания Lenovo начала продажи нового мобильного ПК ThinBook Plus Gen 5 Hybrid, пишет портал VideoCardz. Выглядящий как ноутбук, на деле он является и ноутбуком, и планшетным компьютером, притом оба устройства могут работать отдельно друг от друга.

Премьера ThinBook Plus Gen 5 Hybrid состоялась в КНР. У этого гибрида Lenovo лишь одна конфигурация, и на китайском рынке она оценивается в 16 тыс. юаней или 191 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2024 г.

Появление ThinBook Plus Gen 5 Hybrid в России по официальным каналам, без параллельного импорта, под большим вопросом, поскольку Lenovo – одна из немногих китайских компаний, решивших прекратить поставки своей техники на российский рынок на фоне санкций Запада.

Lenovo Lenovo предлагает два производительных компьютера по цене одного

С учетом возможностей компьютера можно считать его аналогом Apple MacBook Pro и iPad Pro 13, суммарная стоимость минимальных комплектаций которых в США на момент выпуск материала составляла $2898 или 247,2 тыс. руб. В Россию техника Apple с марта 2022 г. поставляется исключительно по параллельному импорту.

Два вместо одного

Нижняя половина корпуса ThinBook Plus Gen 5 Hybrid, где расположена клавиатура – это вместилище компьютера на Windows, как и почти в любом современном ноутбуке. Экранная же часть – это не только дисплей на 14 дюймов, но и планшетный компьютер на базе ОС Android.

Внутри каждой из половинок есть свой аккумулятор, а на корпус выведен свой порт зарядки, что позволяет использовать их по отдельности. Но если планшет – это действительно автономное устройство, то «ноутбучная» часть – это, скорее, системный блок в миниатюре, то есть для него потребуется внешний монитор.

Lenovo Без внешнего экрана Windows -половина почти бесполезна

Переключаться между компьютерами можно как программно при загрузке, когда они в связке, так и аппаратно – путем отключения экранной части.

Корпус мобильного ПК изготовлен из вторично переработанного алюминия.

Системный блок в формате ноутбука

Компьютерная часть гибридного ноутбука Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid базируется на процессоре Intel Core Ultra 7 155H, вышедшем в конце 2023 г. Чип создавался для сокета FCBGA-2049, располагает 16 ядрами и 22 потоками и работает на частоте от 1,4 до 4,8 ГГц. В составе процессора есть кэш третьего уровня объемом 24 МБ и встроенная графика Arc Graphics на восьми ядрах.

В компьютере, по заявлению производителя, есть 32 ГБ оперативной памяти LPDDRX5 7467 МГц, работающей в двухканальном режиме, и SSD-накопитель M.2 PCIe Gen 4 объемом 1 ТБ. Проводных интерфейсов тут крайне мало – всего лишь два USB-C, но каждый с поддержкой Intel Thunderbolt 4, и комбинированный вход 3,5 мм под наушники с микрофоном. Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6E с поддержкой диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц, а также Bluetooth 5.2. Вместе с перечисленным в «ноутбучной» части компьютера есть два динамика по 2 Вт каждый, пара микрофонов и батарея на 75 Втч. Работает компьютер по умолчанию на Windows 11 Pro.

В наличии подсветка клавиатуры, тачпад размерами 75x120 мм и комплектный 100-ваттный блок питания с коннектором USB-C. Весит эта половинка ноутбука 970 граммов при габаритах 314х235х9 мм.

Что внутри планшета

Экранная половина Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid основывается на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Это довольно старый чип образца декабря 2021 г., который, впрочем, выпускается по пока еще современному 4-нанометровому техпроцессу. В своем составе он имеет единственное ядро Cortex-X2 с частотой 3 ГГц, трио ядер Cortex-A710 на 2,5 ГГц и еще четыре ядра Cortex-A510, пиковая частота которых – 1,8 ГГц. Графическая подсистема – Adreno 730. В AnTuTu 10 процессор набирает 1,177 тыс. баллов, в многоядерном режиме в GeekBench – 4000 баллов.

Планшет сам по себе тонкий и легкий . Но в сборе новинка Lenovo имеет толщину почти 2 сантиметра и весит около 2 кг

Экран здесь – это OLED-панель с диагональю 14 дюймов, разрешением 2,8К или 2880x1800 пикселей, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой стилуса Lenovo Tab Pen Plus, который поставляется в комплекте с компьютером.

С завода планшет работает на Android 13, но это довольно старая ОС – она вышла два года назад, и Lenovo выпустит апдейт до Android 14. Поверх системы установлена оболочка ZUI 15.1.

В планшете есть 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель 256 ГБ UFX 3.1, батарея 38,7 Втч с поддержкой быстрой зарядки (80% за 60 минут при помощи 65-ваттного адаптера), четыре 1-ваттных динамика, основная камера на 13+5 МП, селфи-модуль с записью Full HD-видео, а также порт зарядки USB-C. Дополнительно производитель заявляет о наличии модулей Wi-Fi 6E с поддержкой 6 ГГц и Bluetooth 5.3 и магнитного крепления стилуса.

Планшет весит 780 граммов при размерах 314х224х7 мм.