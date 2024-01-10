Больше не нужно выбирать. Создан уникальный ноутбук на Windows, который можно превратить в планшет на Android. Видео. Опрос

Lenovo разработала ноутбук на базе Windows, который за мгновение можно превратить в Android-планшет. Компьютер получил не только две отдельные операционные системы, но и две независимые аппаратные платформы со своими процессорами. Решение получилось современным и предельно функциональным.

Настоящий гаджет «два в одном»

Китайская компания Lenovo, после 24 февраля 2022 г. отказавшаяся от поставкой своей техники в Россию, анонсировала новый мобильный ПК ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Это универсальное решение, которое заменяет собой одновременно и Apple MacBook, и Apple iPad, так как является и ноутбуком, и полноценным планшетным компьютером.

При этом в ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid не нужно адаптироваться к использованию настольной ОС в планшетном режиме – это неудобно почти во всех сценариях. Чтобы улучшить пользовательский опыт, Lenovo установила на свою новинку сразу две операционные системы – Windows 11 для работы в режиме ноутбука и Android 13, когда требуется переключиться на планшет.

Смена конфигурации в случае ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid реализована максимально просто – Lenovo не стала наделять компьютер раскрывающимся на 360 градусов экраном, вместо этого она просто сделала его съемным.

Фото: Lenovo Часть с клавиатурой можно подключить к монитору и использовать в качестве стационарного ПК

Премьера Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid состоялась в Лас-Вегасе (США) на выставке CES 2024. Релиз мобильного ПК запланирован на II квартал 2024 г. (1 апреля – 30 июня), пока без более точной даты. По информации портала Cnet, стоимость устройства составит в пределах $2000 (180,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 января 2024 г.).

Клавиатура с компьютером внутри

Наличие двух ОС – это лишь первая особенность ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Вторая – это то, что внутри новинки Lenovo используются две отдельные аппаратные платформы, физически не связанные между собой.

Клавиатурная часть мобильного ПК – это вместилище традиционной электроники ноутбука. Как и во всех современных ноутбуках, под клавиатурой скрывается материнская плата, которая в данном случае рассчитана на работу в паре с новым процессором Intel Core i7 14 поколения.

Фото: Lenovo В собранном состоянии новинка Lenovo внешне почти не отличается от классических ноутбуков

Если рассматривать ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid именно как ноутбук, то это очень производительное по современным меркам решение. В дополнение к мощному процессору новое творение Lenovo располагает 32 ГБ оперативной памяти и полноценным SSD-накопителем емкостью 1 ТБ. Питает все перечисленное батарея на 75 Втч. Список интерфейсов Lenovo не раскрывает – известно лишь о наличии в Windows-половине компьютера модуля Wi-Fi 6E, который, как сообщал CNews, был запрещен в России вплоть до конца 2022 г.

Фото: Lenovo Лишь камеры на тыльной панели, которых нет у ноутбуков, выдает истинную сущность компьютера

По данным портала Neowin, клавиатурная часть ПК оснащена сканером отпечатков пальцев, двумя портами USB-C и аудиоразъемом. Планшет Android имеет один порт USB-C.

Флагманский Android-планшет

Модуль Wi-Fi 6E есть и в планшетной части ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Здесь также присутствует экран с диагональю 14 дюймов и высоким разрешением 2,8К, который также используется в качестве основного дисплея при работе с ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid в качестве ноутбука.

Собран планшет на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, одного из самых современных в мире. Представленный в мае 2022 г., он производится по 4-нанометровому техпроцессу и выдает около 1,3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 10 и почти 4650 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6.

Фото: Lenovo В планшете есть своя аппаратная база и отдельный аккумулятор

Это заслуга в первую очередь восьми вычислительных ядер, разнесенных по трем кластерам. В первом расположилось одно ядро Cortex-X2 с частой 3,2 ГГц, во втором – три Cortex-A710 на 2,75 ГГц, а в третьем – четыре Cortex-A510, частота которых – 2 ГГц. Также в составе процессора есть видеоподсистема Adreno 730.

Планшет работает от собственной АКБ на 38 Втч, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. По заявлениям Lenovo, переключаться между Android и Windows можно «на лету», но при этом сценарий, когда, например, под Windows ведется работа над документом, а затем она продолжается под Android, не работает. По сути, ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid – это два отдельных компьютера в одном устройстве, и потому данные между ними придется переносить вручную.

К дополнительным спецификациям Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid относится набор из трех камер. Тыльный блок состоит из модулей на 13 и 5 МП, а над экраном расположен ИК-сенсор, предназначенный для работы системы идентификации Windows Hello.

Олег Тремзин, Softline: За этот год значительный рост и развитие показали направления, связанные с техподдержкой и аутсорсингом Импортонезависимость

Также Lenovo предлагает использовать клавиатурную часть ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid в качестве отдельного настольного ПК. Для этого потребуется подключить к ней внешний экран – монитор или телевизор.



