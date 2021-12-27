Lenovo выпускает революционный ноутбук с невиданным ранее форм-фактором. Фото
В начале 2022 г. Lenovo выпустит 17-дюймовый ноутбук серии ThinkBook Plus со встроенным 8-дюймовым планшетом. Мини-тачскрин пригодится при работе с графикой, просмотре видео или для быстрого запуска программ. Ноутбуков, подобных этому, нет ни у кого. Это переосмысление модели ThinkPad W700 14-летней давности, в которую Lenovo встроила небольшой дигитайзер Wacom для дизайнеров.
Дизайнерский ноутбук для дизайнеров
Компания Lenovo работает над новым ноутбуком линейки ThinkBook Plus, аналогов которого у других производителей пока нет. По данным информатора Эвана Бласса (Evan Blass), Lenovo создает полноразмерную мобильную рабочую станцию для художников и дизайнеров со встроенным планшетным компьютером.
Планшет в ThinkBook Plus будет располагаться справа от клавиатуры, где у обычных лэптопов находится блок цифровых клавиш (numpad). За счет наращивания диагонали самого лэптопа до 17 дюймов Lenovo удалось уместить сбоку от клавиатуры не просто крошечный тачкрин, а планшетник размером с Apple iPad mini.
Действительно, диагональ экрана мини-компьютера в составе Lenovo ThinkBook Plus составляет 8 дюймов, что на 0,1 дюйма больше, чем у первых пяти поколений iPad и всего на 0,3 дюйма меньше iPad mini 6 образца сентября 2021 г. Однако по дизайну и размеру рамок встроенный в ноутбук Lenovo планшет больше напоминает базовый Apple iPad.
Возможности ноутбука
Встроенный мини-планшет – это главная и, вероятно, единственная черта, отличающая новый ThinkBook Plus от подавляющего большинства современных ноутбуков. Он обеспечивает пользователю возможность работы со стилусом, который можно использовать, к примеру, в программах обработки изображений.
Не исключено, при помощи пера будет реализована возможность ввода рукописного текста с преобразованием его в обычный. Также экран можно будет использовать для просмотра фотографий и видеороликов.
Еще один вариант использования экрана подразумевает его трансформацию в гигантскую панель быстрого запуска. На него можно выводить пиктограммы наиболее часто используемых программ, чтобы не искать их ярлыки на реальной панели быстрого запуска в Windows или рабочем столе.
Работать ThinkBook Plus будет на базе Windows 11, которую Microsoft выпустила в октябре 2021 г. Спецификации ноутбука пока не раскрывается, но в нем совершенно точно будет стоять процессор Core минимум восьмого поколения или Ryzen минимум 2000-й серии. Это ограничения самой Windows 11 – новейшая ОС Microsoft официально не поддерживает более старые процессоры.
Рендеры лэптопа указывают на решение Lenovo вынести панель интерфейсов на заднюю панель корпуса. Здесь расположены два полноразмерных USB-порта, один USB-C, а также один HDMI для вывода изображения на большой экран.
Слева на корпусе есть еще один Type-C, используемый, вероятно, для зарядки. Рядом с ним можно разглядеть круглый вход – возможно, это интерфейс подключения гарнитуры, поскольку современный разъем зарядки в ноутбуках Lenovo выглядит совершенно иначе.
На правом торце ноутбука интерфейсы отсутствуют.
Когда ждать
Lenovo пока не называет точные сроки появления нового представителя серии ThinkBook Plus в продаже. Как сообщает Evan Blass, эту информацию компания раскроет в первых числах января 2022 г.
Премьера нового ThinkBook Plus должна пройти в рамках ежегодной выставки потребительской электроники в Лос-Анджелесе. Второе поколение лэптопа этой серии было представлено миру на CES 2021 в январе 2021 г.
Более того, у россиян существует вполне реальная возможность увидеть новый ThinkBook Plus не только на фотографиях и видеороликах, но даже на витринах отечественных магазинах или в собственных руках. На это указывает наличие ноутбука ThinkBook Plus первого поколения образца 2020 г. в российских сетях.
На момент публикации материала оригинальный ThinkBook Plus с маркировкой 20TG006DRU и дополнительным экраном на электронных чернилах стоил в России около 130 тыс. руб. В цену входили SSD на 512 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i7 10 поколения и основной экран на 13,3 дюйма. В обоих поколениях экран Е-Ink размещен на верхней крышке корпуса.
Хорошо забытое старое
На рынке действительно нет ни одного ноутбука со встроенным восьмидюймовым планшетом. Между тем, за годы существования мобильных ПК производители многократно экспериментировали с совмещением этих устройств в своем корпусе.
Идея, однако же, принадлежит именно компании Lenovo. Китайский производитель еще летом 2008 г. показал 17-дюймовый ноутбук ThinkPad W700 со встроенным графическим планшетом Wacom размерами 120х80 миллиметров.
Планшет, для работы с которым требовалось специализированное перо, Lenovo разместила под клавиатурой, в непосредственной близости от тачпада. Блок numpad в наличии.