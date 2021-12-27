Lenovo выпускает революционный ноутбук с невиданным ранее форм-фактором. Фото

В начале 2022 г. Lenovo выпустит 17-дюймовый ноутбук серии ThinkBook Plus со встроенным 8-дюймовым планшетом. Мини-тачскрин пригодится при работе с графикой, просмотре видео или для быстрого запуска программ. Ноутбуков, подобных этому, нет ни у кого. Это переосмысление модели ThinkPad W700 14-летней давности, в которую Lenovo встроила небольшой дигитайзер Wacom для дизайнеров.

Дизайнерский ноутбук для дизайнеров

Компания Lenovo работает над новым ноутбуком линейки ThinkBook Plus, аналогов которого у других производителей пока нет. По данным информатора Эвана Бласса (Evan Blass), Lenovo создает полноразмерную мобильную рабочую станцию для художников и дизайнеров со встроенным планшетным компьютером.

Планшет в ThinkBook Plus будет располагаться справа от клавиатуры, где у обычных лэптопов находится блок цифровых клавиш (numpad). За счет наращивания диагонали самого лэптопа до 17 дюймов Lenovo удалось уместить сбоку от клавиатуры не просто крошечный тачкрин, а планшетник размером с Apple iPad mini.

Необходимость отдельного планшета при наличии такого ноутбука становится спорной

Действительно, диагональ экрана мини-компьютера в составе Lenovo ThinkBook Plus составляет 8 дюймов, что на 0,1 дюйма больше, чем у первых пяти поколений iPad и всего на 0,3 дюйма меньше iPad mini 6 образца сентября 2021 г. Однако по дизайну и размеру рамок встроенный в ноутбук Lenovo планшет больше напоминает базовый Apple iPad.

Возможности ноутбука

Встроенный мини-планшет – это главная и, вероятно, единственная черта, отличающая новый ThinkBook Plus от подавляющего большинства современных ноутбуков. Он обеспечивает пользователю возможность работы со стилусом, который можно использовать, к примеру, в программах обработки изображений.

Не исключено, при помощи пера будет реализована возможность ввода рукописного текста с преобразованием его в обычный. Также экран можно будет использовать для просмотра фотографий и видеороликов.

Стилус, вероятно, войдет в комплект поставки

Еще один вариант использования экрана подразумевает его трансформацию в гигантскую панель быстрого запуска. На него можно выводить пиктограммы наиболее часто используемых программ, чтобы не искать их ярлыки на реальной панели быстрого запуска в Windows или рабочем столе.

Работать ThinkBook Plus будет на базе Windows 11, которую Microsoft выпустила в октябре 2021 г. Спецификации ноутбука пока не раскрывается, но в нем совершенно точно будет стоять процессор Core минимум восьмого поколения или Ryzen минимум 2000-й серии. Это ограничения самой Windows 11 – новейшая ОС Microsoft официально не поддерживает более старые процессоры.

Рендеры лэптопа указывают на решение Lenovo вынести панель интерфейсов на заднюю панель корпуса. Здесь расположены два полноразмерных USB-порта, один USB-C, а также один HDMI для вывода изображения на большой экран.

Слева на корпусе есть еще один Type-C, используемый, вероятно, для зарядки. Рядом с ним можно разглядеть круглый вход – возможно, это интерфейс подключения гарнитуры, поскольку современный разъем зарядки в ноутбуках Lenovo выглядит совершенно иначе.

Такое расположение портов позволило уменьшить толщину нижней части корпуса

На правом торце ноутбука интерфейсы отсутствуют.

Когда ждать

Lenovo пока не называет точные сроки появления нового представителя серии ThinkBook Plus в продаже. Как сообщает Evan Blass, эту информацию компания раскроет в первых числах января 2022 г.

Есть шанс увидеть новинку Lenovo в российских магазинах

Премьера нового ThinkBook Plus должна пройти в рамках ежегодной выставки потребительской электроники в Лос-Анджелесе. Второе поколение лэптопа этой серии было представлено миру на CES 2021 в январе 2021 г.

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Более того, у россиян существует вполне реальная возможность увидеть новый ThinkBook Plus не только на фотографиях и видеороликах, но даже на витринах отечественных магазинах или в собственных руках. На это указывает наличие ноутбука ThinkBook Plus первого поколения образца 2020 г. в российских сетях.

Встроенный в ThinkPad Plus планшет по пропорциям очень похож на iPad

На момент публикации материала оригинальный ThinkBook Plus с маркировкой 20TG006DRU и дополнительным экраном на электронных чернилах стоил в России около 130 тыс. руб. В цену входили SSD на 512 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i7 10 поколения и основной экран на 13,3 дюйма. В обоих поколениях экран Е-Ink размещен на верхней крышке корпуса.

Хорошо забытое старое

На рынке действительно нет ни одного ноутбука со встроенным восьмидюймовым планшетом. Между тем, за годы существования мобильных ПК производители многократно экспериментировали с совмещением этих устройств в своем корпусе.

Идея, однако же, принадлежит именно компании Lenovo. Китайский производитель еще летом 2008 г. показал 17-дюймовый ноутбук ThinkPad W700 со встроенным графическим планшетом Wacom размерами 120х80 миллиметров.

ThinkPad W700 со встроенным дигитайзером

Планшет, для работы с которым требовалось специализированное перо, Lenovo разместила под клавиатурой, в непосредственной близости от тачпада. Блок numpad в наличии.