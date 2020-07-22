Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена

Lenovo выпустила на российский рынок необычный ноутбук ThinkBook Plus с дополнительным E-Ink дисплеем на крышке. Этот ноутбук бизнес-сегмента создан, чтобы расширить границы в режиме многозадачности.

На верхней крышке ThinkBook расположен инновационный дисплей на базе электронных чернил c поддержкой уведомлений. Кроме того, экран можно использовать для чтения с функцией книжной ориентации, просто перевернув ноутбук. Входящий в комплект поставки цифровой стилус Lenovo Precision Pen позволяет создавать иллюстрации и диаграммы, а также оставлять собственные заметки. Они автоматически синхронизируются с вашими записями в Microsoft OneNote.

Lenovo ThinkBook Plus оснащен процессором Intel Core 10 поколения, памятью Intel Optane (в максимальной комплектации) и справится с любой рабочей задачей. На внешнем экране можно просматривать календарь, входящую почту, а также следить за индикатором заряда, временем и погодой. Не нужно открывать ноутбук во время совещания, чтобы узнать самое необходимое. Внешний дисплей имеет диагональ 13,3 дюймов, разрешение Full HD и максимальную яркость в 300 нит. Также присутствует поддержка Dolby Vision.

Современный мир диктует свои правила: компаниям приходится постоянно искать новые технические решения, чтобы увеличить производительность сотрудников. Многозадачность неизбежна, но и она должна быть разумной. Компания Lenovo помогает справиться с негативными последствиями рабочих нагрузок и старается максимально повысить эффективность своих устройств.





ThinkBook Plus разработан на основе исследований бизнес-процессов в компаниях и многолетнего опыта пользователей. Ноутбук предоставляет новые возможности для проведения виртуальных встреч. Динамики Harman Kardon и микрофоны, сертифицированные для Skype, обеспечивают четкость и чистоту звука при общении, а удобные горячие клавиши позволяют присоединяться к VoIP-чатам и покидать их.

Стилус Lenovo Precision Pen поддерживает быстрый запуск заметок для срочного редактирования, когда планы неожиданно меняются. На нижней части стилуса доступна функция стирания. Кнопка, расположенная сверху, позволяет мгновенно открыть электронную книгу и продолжить чтение с того места, на котором вы остановились. Интеллектуальные способности ноутбука поражают. Он способен распознать записанное и преобразовать в письмо или Word-документ. По обе стороны ноутбука расположены магнитные панели для удобства крепления стилуса.

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснащен последними разработками в области безопасности, такими как сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Кнопка удобно размещена на боковой панели устройства, чтобы включить его можно было даже в закрытом состоянии. Модуль доверительной платформы (dTPM) обеспечивает шифрование данных для безопасного хранения, а функция Windows Hello служит дополнительным уровнем защиты учетных данных пользователя.

ThinkBook Plus прошел многочисленные испытания качества и надежности сборки, в том числе тестирование на влагостойкость (до 60 мл. воды). Он устойчив к экстремальным температурам и вибрациям. Петли из цинкового сплава покрыты специальным напылением, благодаря чему они выдерживают 25 000 циклов открытия и закрытия.

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus доступен на российском рынке с августа по ориентировочной розничной цене от 102 200 руб. и выше в зависимости от конфигурации