Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad

Lenovo представила новый портфель продуктов и решений для частных и корпоративных пользователей. Анонсированные новинки — часть стратегии компании по обеспечению широкого круга действующих и будущих клиентов доступными интеллектуальными технологиями для получения информации, совместной работы, формирования комфортной рабочей среды в условиях гибридной реальности и подключенного образа жизни.

Компания Lenovo совместно с Qualcomm и Microsoft представила Thinkpad X13s, первый в мире ноутбук на базе вычислительной платформы Snapdragon 8cx Gen 3 на операционной системе Windows 11 Pro. Устройство оснащено безвентиляторной системой охлаждения с ультратонким и ультралегким корпусом, имеет срок автономной работы — до 28 часов; инструменты управления на базе искусственного интеллекта; поддержку стандарта 5G (включая mmWare) и установленных приложений Microsoft App Assure.

Thinkpad X1 Extreme Gen 5 на базе новейшего процессора Intel vPro c ядром Intel Core i9 H 12 поколения с ОС Windows 11 Pro и последней Nvidia Geforce RTX Laptop GPU, модулем памяти DDR5 объемом до 64 ГБ и SSD-хранилищем до 8 ТБ демонстрирует совершенно новый уровень производительности. Устройство оснащено аудиосистемой Dolby Voice с функцией шумоподавления на базе ИИ и может иметь WQXGA-дисплей с частотой 165 Гц и технологией снижения синего излучения.

Кроме того, Lenovo представила несколько новинок серии Thinkpad T. Портфель линейки пополнился новыми моделями с дисплеем 16:10 с функцией, уменьшающей действие синего излучения, камерой FHD, системой динамиков Dolby Audio и усовершенствованной технологией Dolby Voice. Среди доступных конфигураций — модели с поддержкой Wi-Fi 6E и улучшенной WWAN.

Гибридная реальность требует организации гибкого и мобильного рабочего места — эти потребности поможет удовлетворить новый портативный монитор Thinkvision M14d, который подключается к ноутбуку по интерфейсу USB-C, весит меньше 600 граммов, имеет узкую рамку вокруг 14-дюймового экрана с соотношением сторон 16:10, высоким разрешением (2240 x 1400) и возможностью полноценного отображения цветового спектра sRGB. Технология снижения уровня синего излучения защищает зрение пользователей, а благодаря подключению по единому кабелю устройство не создает неудобств в рабочей обстановке и позволяет эффективно взаимодействовать с клиентами и коллегами.

Ноутбуки Thinkpad P14s Gen 3 и Thinkpad P16s Gen 1 — производительные рабочие станции от Lenovo для специалистов, которым нужна дополнительная мобильность. Оснащенные процессорами последнего поколения Intel Core и профессиональными видеокартами Nvidia T550, оба устройства имеют сертификаты от независимых поставщиков программного обеспечения (ISV ‒ Independent Software Vendor) и идеально подходят для работы с требовательными приложениями, такими как AutoCAD, Revit, SolidWorks и т.п.

Thinkbook 14s Yoga Gen 2 — это гибкий и универсальный ноутбук, который предоставляет пользователю функциональность портативного компьютера, планшета, демонстрационного дисплея. Мощные вычислительные возможности устройства, яркий экран и интеллектуальные технологии позволяют оптимизировать рабочий процесс владельца, в зависимости от его потребностей.

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Thinkbook 13s Gen 4 i — самый тонкий Thinkbook толщиной всего 14,9 мм. Обладает практически всеми характеристиками производительности и интеллектуальными функциями, как у модели выше. Он имеет двухцветный дизайн корпуса. Этот изящный ноутбук весит всего 1,25 кг и отличается уменьшенной рамкой вокруг 13,3-дюймового сенсорного дисплея с соотношением площади экрана к корпусу 91%. 2,5 K матрица с поддержкой Dolby Vision и яркостью 400 нит отображает контент в реалистичных цветах и контрасте. Ноутбук на платформе Intel Evo имеет двухканальную LPDDR5 память.

Новые серии ноутбуков Ideapad Gaming 3i и Ideapad Gaming 3 с двумя размерами экрана 15 и 16 дюймов подходят для начинающих геймеров. Обновленная линейка отличается стильными цветами корпуса, существенным апгрейдом на уровне железа, улучшенными компонентами теплоотведения для более тихого игрового процесса, большим WQHD+ экраном с высокопроизводительной детализацией.

В рамках обновления линейки игровых устройств Lenovo представила сверхлегкую беспроводную игровую мышь Lenovo Legion M600s Qi, которая обеспечивает производительность, комфорт и точность манипуляций и имеет ресурс до 80 миллионов кликов.

Сегодня компания представила Lenovo Ideapad Flex 5i и Lenovo Ideapad Flex 5 с двумя размерами экрана (14 и 16 дюймов) c цветным пером Lenovo E-color pen для письма и рисования, а также новый 12-дюймовый ноутбук Lenovo Ideapad Duet 5i со съемной клавиатурой на базе ОС Windows 11.

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Lenovo также объявила о выпуске широкой линейки Ideapad Chromebook. В нее вошли Ideapad Flex 5i Chromebook (14", 7), Ideapad Flex 3i Chromebook 2 в 1 (15", 7), компактный Ideapad Duet 3 Chromebook (11", 7). В категории планшетов был представлен Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3) Android с поддержкой Lenovo Precision Pen 2.