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Lenovo ThinkVision серия мониторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad 1
17.12.2021 Lenovo представляет широкоформатные дисплеи ThinkVision для совместной работы 4
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 2
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 2
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 3
16.04.2019 Lenovo представила в России монитор ThinkVision P44w-10. Цена 3
09.01.2019 Главные новинки Lenovo на CES 2019 2
13.08.2018 Lenovo выпустила свой «самый тонкий и легкий» профессиональный ноутбук. Фото 1
09.01.2018 Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1 1
09.01.2018 Глобальные планы Lenovo на CES 2018 3
27.10.2017 Новые мониторы Lenovo - пример универсального решения 4
25.10.2017 Lenovo представила в России мониторы Think Vision T24 v-10b и T22v-10. Цены 1
05.01.2015 Lenovo представил линейку ноутбуков 2015 года 3
02.04.2013 Весь AdobeRGB на одном экране 3
14.09.2012 «Газпромбанк» объявил ряд редукционов на закупку ИТ-техники и ПО 2
15.08.2011 Портативный USB-монитор от Lenovo 2
15.08.2011 Lenovo выпустила ноутбуки и мониторы для СМБ 1
21.09.2010 Lenovo представила в России новые мониторы и рабочие станции 3
10.02.2010 Lenovo представляет настольные компьютеры ThinkCentre серии M 1
26.09.2006 Lenovo оправдалась перед экологами 1
01.09.2006 Trinity Logic привезет в Россию продукцию Lenovo 1
01.03.2006 Lenovo выпустила компьютеры под собственной маркой 1
21.09.2005 Китайцы вторглись в Россию под брэндом IBM 1
24.06.2004 IBM предолжил новые ПК для малого и среднего бизнеса 2
28.07.2003 IBM расширяет линейку мониторов ThinkVision 4
26.05.2003 IBM представляет новую линейку десктопов ThinkCentre 2
27.02.2003 IBM начинает выпуск новой линейки мониторов ThinkVision 4
06.11.2002 IBM рассказал о компьютере будущего 1

Публикаций - 29, упоминаний - 60

Lenovo ThinkVision и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 22
Intel Corporation 12782 8
IBM - International Business Machines Corp 9683 6
Nvidia Corp 3959 4
AMD - Advanced Micro Devices 4625 3
Lenovo Motorola 3560 2
Lenovo Global SMB 1 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Trinity Logic - Тринити Лоджик - 10 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
Samsung Electronics 11011 1
Dell EMC 5172 1
Microsoft Corporation 25720 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Apple Inc 13087 1
LG Electronics 3727 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Toshiba Corporation 2979 1
Acer Group - Acer Inc 2763 1
Red Hat 1378 1
Sony 6724 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Adobe Systems 1593 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
ГПБ - Газпромбанк 1262 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13181 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10560 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2353 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6383 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2789 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1205 6
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3911 5
DDR - Double data rate 3067 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3132 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10603 5
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1594 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2025 4
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 380 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3881 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3759 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10250 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4185 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12754 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 4
PiP - picture in picture - картинка в картинке 329 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 923 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 3
Микрофон - Microphone 2795 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 3
Аксессуары 4255 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2470 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1646 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 16
Intel Core - Семейство процессоров 1247 9
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 8
IBM ThinkVantage 33 6
Microsoft Windows 16823 4
Microsoft Windows Hello 210 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Lenovo ThinkColor 3 3
Lenovo Tab - серия планшетов 39 2
Lenovo Pen - серия стилусов 26 2
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 369 2
Google Android 15179 2
Microsoft Windows 10 1935 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 447 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 628 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 27 2
Lenovo ThinkShutter 13 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Privacy Guard 7 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 59 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 2
Lenovo ThinkShield 18 2
Intel Evo 117 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
HP Thunderbolt Dock G - серия док-станций 4 1
Lenovo Premier Support 3 1
Lenovo Artery 2 1
Lenovo Display Control Center 1 1
Microsoft Windows 11 816 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
AMD Sempron 68 1
Inrel Celeron M 101 1
AMD Radeon 295 1
Решин Денис 9 1
Herman Rob - Херман Роб 2 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 3
Европа 24911 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Япония 13771 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Ближний Восток 3142 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 1
Английский язык 7008 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1716 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 890 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 727 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 631 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4489 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
cw360 84 1
FT - Financial Times 1289 1
EE Times 160 1
Sapio Research 1 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Fortune Global 500 294 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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