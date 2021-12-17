Lenovo представляет широкоформатные дисплеи ThinkVision для совместной работы

В рамках конференции CES 2022 компания Lenovo представляет новую линейку широкоформатных дисплеев ThinkVision для конференц-залов и учебных помещений. LFD-панели ThinkVision T86, T75 и T65 обеспечивают эффективную работу, благодаря качественным экранам с разрешением 4K, программному обеспечению с удобным интерфейсом для ведения записей, встроенным динамикам, микрофонам и модульной веб-камере с использованием технологий искусственного интеллекта для проведения видеоконференций.

Дисплеи оснащены высокопроизводительной однокристальной системой (англ. system-on-chip, SoC) на базе Android. Они отличаются простым графическим интерфейсом для доступа к наиболее часто используемым функциям и приложениям. Так, представленные решения позволяют проводить презентации, выводя изображение на экран либо непосредственно используя встроенное программное обеспечение, либо с ПК через видеокабель или с помощью беспроводного USB-адаптера W20. Микрофоны с восемью лучами направленности гарантируют хорошее качество звука, а веб-камера с поддержкой искусственного интеллекта с разрешением 4K, полем обзора в 122 градуса и четырехкратным цифровым зумом обеспечит четкое изображение. Встроенная функция отслеживания голоса самостоятельно сфокусирует камеру на спикере. Беспроводную веб-камеру, оснащенную межлинзовым затвором и индикатором конфиденциальности, можно подключить к USB-разъему.

Дисплеи серии Т имеют большую область экрана с диагональю 86, 75 или 65 дюймов, на которой возможно выделять примечания, копировать и удалять, а также увеличивать или уменьшать масштаб заметок или изображений.

Lenovo ThinkVision

Все LFD-панели ThinkVision имеют следующие технические характеристики:

•Разрешение 4K и яркость до 400 нит с антибликовым покрытием;

•Инфракрасный сенсорный экран с точностью определения координат точки касания +-1 мм;

•Высокопроизводительная однокристальная система на базе ОС Android;

•Объем оперативной памяти 4 ГБ и 64 ГБ флеш-памяти;

•Беспроводная проекция изображения с помощью USB-адаптера беспроводной сети W20;

•USB Type-C, USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, COM-порт и аудио-разъем;

•Датчик внешней освещенности, регулирующий яркость экрана в соответствии с условиями помещения;

•Датчик присутствия человека, позволяющий экономить электроэнергию;

•Два динамика мощностью 15 Вт, встроенные микрофоны с 8-ю лучами направленности и веб-камера с разрешением 4K и технологией повышения качества изображения на основе искусственного интеллекта;

LFD-панели ThinkVision T86, T75 и T65 будут доступны в Европе c апреля 2022 г. О доступности панелей на российском рынке будет сообщено дополнительно.

Lenovo — компания с оборотом 45 миллиардов долларов, входящая в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500, и мировой технологический лидер в области «Интеллектуальной трансформации», повышающий комфорт повседневной жизни людей путем разработки и внедрения подключенных устройств и интеллектуальных инфраструктур. Lenovo производит одно из самых обширных в мире ассортиментов подключенных продуктов, в число которых входят смартфоны под брендом Motorola, планшеты, ПК семейств ThinkPad, Yoga и Lenovo Legion, а также рабочие станции, решения для виртуальной и дополненной реальности и устройства для умного дома и офиса.