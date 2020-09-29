Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook

Lenovo представила шесть моделей ноутбуков ThinkBook нового поколения для удалённой работы. Ноутбуки представлены в двухцветном дизайне с сверхтонкой рамкой дисплея, что делает просмотр изображений максимально реалистичным. ThinkBook 15 Gen 2i оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, портом Thunderbolt 4, а также различными вариантами встроенного накопителя. Впервые в истории, ноутбук ThinkBook 15 Gen 2i поставляется с опциональными беспроводными наушниками. Легкий ThinkBook 13s Gen 2i укомплектован дисплеем с разрешением QHD и работает на платформе Intel Evo2. Ноутбук ThinkBook 14s Yoga i — первый из серии ThinkBook формата «2 в 1» — благодаря универсальному форм-фактору, позволяет обустроить рабочую зону в любом месте.

Lenovo также представляет монитор ThinkVision T27hv-20 с USB Type-C Hub, который оснащен инновационной платформой Lenovo Display Control Center — ThinkColor. Монитор оборудован IR/RGB веб-камерой с разрешением 1080p, микрофонами с системой шумоподавления и встроенными динамиками. Функция Smart Guard обеспечивает защиту конфиденциальных данных, размывая изображение на экране каждый раз, когда пользователь отводит взгляд, а также если камера обнаружит, что кто-то подглядывает. В целях защиты и энергоэффективности функция Smart Energy гасит экран, как только обнаружит, что пользователь покинул рабочее место.

Lenovo разрабатывает решения с учётом потребностей разных пользователей и делает их интуитивно понятными для каждого. Так, на платформе Lenovo Display Control Center представлены две версии ПО: ThinkColor — для бизнеса и Lenovo Artery — для домашнего пользования.

По мере появления новых гибких бизнес-моделей предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо быстро адаптироваться и расширять возможности своих сотрудников. Опрос, проведенный среди владельцев малого и среднего бизнеса компаниями Intermedia и Sapio Research, показал, что более половины предприятий в долгосрочной перспективе, сохранят удаленный режим работы. С учетом высоких требований к рабочему оборудованию, Lenovo представляет обновленную линейку устройств ThinkBook.

Созданный в сотрудничестве с Intel, ThinkBook 13s Gen 2 i оборудован дисплеем с расширением WQXGA (опционально). Дисплей ноутбука сертифицирован в соответствии со строгими требованиями стандарта Intel Evo, среди которых требования к экономному расходованию заряда батареи и быстрому включению из спящего режима.

Ноутбук оснащен портом Thunderbolt 4, накопителем на PCIe 4 поколения (опционально) и обладает длительным временем автономной работы. Экран высокого разрешения с диагональю 13,3 дюйма имеет формат 16:10, и благодаря сверхтонким рамкам соотношение экран/корпус составляет 90%. При необходимости экран может быть дополнительно оснащён сенсорной поверхностью.

Ноутбук оснащен умной аудиосистемой и микрофонами, которые работают в трех режимах: приватном, режиме совещания для нескольких участников и в режиме переговоров в шумном помещении, что позволяет проводить виртуальные встречи в любом месте и в любое время.

Ноутбук ThinkBook 14s Yoga i оснащен стилусом Smart Pen, способным синхронизироваться с устройством. Как только пользователь достает стилус, ноутбук в режиме Modern Standby автоматически запускает приложение для создания заметок. При входе в Windows 10 поднятие стилуса позволяет автоматически открыть Windows Ink.

Благодаря мощным процессорам Gen Intel Core 11 поколения и универсальному форм-фактору ноутбуков серии Yoga, переключение между режимами происходит незаметно, что повышает общую производительность. Наличие портов Thunderbolt 4 и USB-C позволяет подключать сверхпроизводительные периферийные устройства и мониторы.

Ноутбуки Yoga 14s доступны в классической серой расцветке ThinkBook «Mineral Grey». Также доступна ограниченная серия в тёмно-синем цвете «Abyss Blue».

Ноутбук ThinkBook 15 Gen 2 i в комплекте имеет беспроводные наушники-вкладыши, которые можно хранить внутри ноутбука. Наушники автоматически подзаряжаются при хранении и подключаются к компьютеру, как только пользователь вынимает их. Наушники оборудованы двумя встроенными микрофонами и системой шумоподавления. Микрофон легко выключить и включить двойным касанием наушника.

Внутреннее хранилище вариативно: может состоять из жесткого диска (HDD) и твердотельного накопителя (SSD) или двух SSD-накопителей. Благодаря функции Modern Standby устройство готово к работе в любой момент и способно принимать почту даже при закрытой крышке. Ноутбук ThinkBook 15 Gen 2 i имеет горячую клавишу службы поддержки, которая помогает пользователям связаться с сервисом Lenovo одним нажатием, автоматически отправляя сведения об устройстве для быстрой обратной связи.

Lenovo представляет широкий модельный ряд ноутбуков ThinkBook на базе процессоров Intel Core 11 поколения или AMD Ryzen серии 4000, а также обновлённую серию ThinkPad E для представителей малого и среднего бизнеса.

ThinkBook 15p i: Высокопроизводительный ноутбук с видекартой NVIDIA GTX 1650Ti и экраном с технологией X-Rite, сертифицированным Pantone. ThinkBook 15 AMD Gen 2: Ноутбук на базе процессора AMD Ryzen серии 4000. ThinkBook 14 Gen 2: Ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов на базе процессоров Intel либо AMD. ThinkPad E14 и E15 Gen 2: на базе процессоров Intel Core 11 поколения.

Монитор ThinkVision T27hv-20 с разрешением 27-дюймов подключается к компьютеру всего одним кабелем USB-C, при этом обеспечивая весь набор функций для проведения аудио-видеоконференций. Эргономичная подставка позволяет легко поднимать, наклонять, поворачивать и вращать устройство. Монитор оснащен камерой IR/RGB 1080p с регулируемым углом наклона и шторкой для защиты, что обеспечивает четкость изображений и конфиденциальность. Камера оборудована двумя микрофонами с функцией шумоподавления для голосовой связи без помех, а встроенные динамики воспроизводят звук с эффектом полного погружения.

Монитор ThinkVision T27hv-20. Экран диагональю 27 дюймов имеет разрешение 2560 х 1440 и тонкую рамку с трёх сторон. Встроенная IR/RGB веб-камера с разрешением 1080p, микрофоны и динамики для удобства общения по видеосвязи. USB-C-концентратор использует один кабель для передачи данных, видео и сетевого трафика, при этом обеспечивая питание для подключаемых устройств мощностью до 90Вт. Концентратор также оснащён разъемами USB 3.2 первого поколения для подключения совместимых внешних устройств. Индикатор Smart Traffic Light светится красным во время работы, оповещая пользователей, что они находятся в режиме видеотрансляции. Соответствие монитора стандартам TÜV Rheinland Eye Comfort и Eyesafe гарантирует защиту глаз от перенапряжения, не искажая при этом цветопередачу благодаря технологии Natural Low Blue Light. Lenovo Display Control Center – ThinkColor позволяет пользователям быстро освоить настройки монитора и использовать его многозадачность, а ИТ-менеджерам — удаленно управлять устройствами.

«Современный персонал подкован технически и стремится делать больше и быстрее. Предприятиям малого и среднего бизнеса в это сложное время необходимо предоставить сотрудникам современное технологичное оборудование, чтобы помочь бизнесу расти,— отметил Эрик Ю (Eric Yu), старший вице-президент Lenovo Global SMB, — ThinkBook и ThinkVision — это сочетание стиля и производительности с возможностью совместной работы, повышенной безопасностью и инновационным функционалом, позволяющим пользователям эффективно работать практически из любой точки».