Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20

Lenovo анонсировала новые ноутбуки из линейки ThinkPad: высокопроизводительные Lenovo ThinkPad P, портативные модели Lenovo ThinkPad X, бюджетные Lenovo ThinkPad L и устройства для удаленной или гибридной работы из линейки Lenovo ThinkPad T. Кроме того, бренд представил ThinkVision P40w-20 — первый в мире профессиональный монитор, оснащенный процессором Intel vPro.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad P14s, P14s i и P15s сочетают в себе высокую производительность и портативность, они предназначены для работы в любом месте. В устройствах есть модуль для сверхбыстрого подключения WWAN (5G) и модуль Intel Wi-Fi 6E. Веб-камера с разрешением Full HD, дисплей с технологией Eye Care, снижающей действие синего излучения и аудиосистема Dolby Audio Speaker System обеспечивают комфортную работу.

Ноутбуки поддерживают технологию ComputerVision Experiences (CVx) и обладают сканером отпечатков пальцев на базе технологии Match-on-Chip, интегрированном в отдельных моделях в кнопку включения для дополнительного удобства использования. Для простого входа в систему в устройствах на базе процессоров Intel предусмотрен датчик определения присутствия человека у экрана, с поддержкой технологии биометрической аутентификации Windows Hello. Новые опции дополняют функции обеспечения безопасности ThinkShield, созданные для защиты пользователей.





14-дюймовая модель Lenovo ThinkPad P14s укомплектована новейшим процессором AMD Ryzen серии 5000 и интегрированной видеокартой Radeon. Как и в 14-дюймовом варианте, так и в 15-дюймовом устройстве Lenovo ThinkPad P15s могут быть установлены процессоры Intel Core 11-го поколения и дискретные видеокарты NVIDIA T500 с увеличенным количеством ядер CUDA, повышенной производительностью и VRAM-памятью объемом до 4 ГБ. Благодаря заводской калибровке X-Rite, мобильные ПК обеспечивают точную цветопередачу без необходимости дополнительных настроек. Обновленные ноутбуки сочетают в себе высокую скорость работы, небольшой вес и компактный размер — для того, чтобы корпоративные пользователи, студенты, дизайнеры и инженеры могли работать и заниматься творчеством в любом месте и в любое время. В зависимости от конфигурации ThinkPad P14s оснащен видеокартой AMD Radeon или NVIDIA.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad серии T созданы для повышения продуктивности пользователей. В модели ThinkPad T14 i поверхность корпуса имеет противомикробное покрытие, что идеально подойдет для медицинских работников. Сканер отпечатков пальцев, соответствующий стандарту FIPS-201, RFID-считыватель и опциональные дисплеи с технологией Privacy Guard обеспечивают надежную защиту конфиденциальных данных пациентов. Линейка ноутбуков ThinkPad серии T включает в себя модели ThinkPad T14s i, T14 i и T15 на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения, а также модели ThinkPad T14s и T14 на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad X13 и X13 Yoga обеспечивают максимальную производительность и мобильность. Для того чтобы корпоративные пользователи могли легко справляться со всеми рабочими задачами, в любом режиме работы легкие ноутбуки поддерживают технологию постоянной готовности к передаче данных с сохранением сетевого подключения. Серия ThinkPad X включает модели ThinkPad X13 i и X13 Yoga на базе процессоров Intel Core vPro 11-гопоколения и ThinkPad X13 на базе процессора AMD Ryzen серии 5000.

Lenovo ThinkPad L14 и L15 представляют собой бюджетные устройства в рамках линейки ThinkPad. В дополнение к уже представленным на рынке устройствам L13 и L13 Yoga на базе процессоров Intel, новые модели поддерживают улучшенные технологии обеспечения безопасности и расширенные средства коммуникации. Теперь корпоративные пользователи смогут работать эффективнее и сохранять высокую продуктивность, выбрав наиболее подходящее для них решение. Линейка ноутбуков ThinkPad серии L представлена моделями ThinkPad L14 i и L15 i на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения и устройствами ThinkPad L14 и L15 на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000.

Новые устройства ThinkPad доступны в различных конфигурациях, которые позволяют потребителям выбрать мобильный ПК, соответствующий их потребностям. Отдельные модели выпускаются в черном и темно-сером цвете и работают на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения или новейших процессоров AMD Ryzen 5000.

Также Lenovo анонсировала первый в мире профессиональный монитор ThinkVision P40w-20, созданный для повышения продуктивности работы пользователей. За счет наличия различных портов и расширенных функциональных возможностей, устройство обеспечит удобство использования.

39,7-дюймовый дисплей ThinkVision P40w-20 обладает максимально четким изображением, благодаря соотношению сторон 21:9 и разрешению WUHD (5120 x 2160). Новинка поддерживает технологию Natural Low Blue Light и имеет сертификат TÜV Rheinland Eyesafe Display Certification, благодаря которому снижается нагрузка на глаза из-за синего излучения. Док-станция USB-C поддерживает до 12 портов, включая 2 разъема Thunderbolt 4, для передачи данных, видео и сетевого подключения, а также возможность зарядки устройств с мощностью до 100 Вт с помощью технологии Smart Power.

ThinkVision P40w-20 — первый в мире монитор, поддерживающий технологию Intel AMT и Thunderbolt 4. Он обеспечивает стабильное и защищенное подключение для удаленного развертывания и технического обслуживания присоединенных устройств. Кроме того, в модели P40w-20 используются запатентованные технологии, которые расширяют функциональные возможности пользователей: eKVM предоставляет мгновенный доступ к 2 ПК одним нажатием кнопки, а технология True Split позволяет одновременно воспроизводить изображение с двух источников сигнала с помощью функции Picture-by-Picture. Кроме того, можно выбрать источник сигнала, который можно, например, подключить к видеоконференции.

Ноутбуки ThinkPad P14s i и P15s появятся в продаже уже в апреле, а ThinkPad P14s на базе процессоров AMD можно ожидать в июне 2021 года. В то время как, монитор ThinkVision P40w-20 будет доступен на российском рынке только осенью 2021 г.

В ноутбуках ThinkPad предусмотрено ПО Lenovo Commercial Vantage и комплексное решение оптимизации ИТ-ресурсов Device as a Service (DaaS), которые повышают эффективность работы ИТ-специалистов и минимизируют время для развертывания нового рабочего стола. Эти инструменты снижают издержки, повышают продуктивность сотрудников и обеспечивают непрерывное функционирование бизнеса. А с помощью сервиса Lenovo Premier Support пользователи могут еще эффективнее управлять рабочими процессами.