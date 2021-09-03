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Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11

Lenovo объявила о предстоящем поступлении в продажу линейки бизнес-ноутбуков Thinkbook с предустановленной ОС Windows 11, как только она будет доступна.

Представленная 24 июня Windows 11 призвана приблизить пользователей к тому, что они действительно любят, упростить творческий процесс и повысить продуктивность работы, поскольку сейчас весь мир переходит в гибридную среду, которая объединяет в себе обучение, взаимодействие и развлечения.

Усовершенствованные продукты Thinkbook под управлением Windows 11 обеспечат расширенные возможности для работы и развлечений. Новый упрощенный пользовательский интерфейс, легкое взаимодействие с коллегами с помощью Microsoft Teams и интеллектуальные функции работают эффективнее в сочетании с инновационными возможностями линейки Thinkbook.

Повышенный уровень безопасности и управляемости поможет обеспечить непрерывность бизнес-процессов, а конечные пользователи смогут повысить продуктивность работы благодаря усовершенствованным функциям многозадачности в Windows 11, таким как макеты Snap Layouts и виртуальные рабочие столы Desktops, а также проводить видеоконференции с более высоким качеством связи и шумоподавлением на основе искусственного интеллекта, доступном в отдельных моделях линейки Thinkbook.

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Ноутбуки серии Lenovo Thinkbook с Windows 11 скоро поступят в продажу

Ноутбуки линейки Thinkbook, выход которых был анонсирован в конце 2020 и в начале 2021 г., скоро поступят в продажу предустановленной Windows 11, в том числе: Thinkbook Plus Gen 2 I; Thinkbook 13x I; Thinkbook 16p Gen 2 AMD; Thinkbook 14 Gen 2 i и Thinkbook 15 Gen 2 I; Thinkbook 14s Yoga; Thinkbook 13s Gen 3 AM; Thinkbook 14 Gen 3 AMD; Thinkbook 15 Gen 3 AMD; Thinkbook 15p Gen 2 i.

Руководство по переходу на предыдущую версию операционной системы Windows 10 Pro будет предоставлено в качестве готового решения для отдельных конфигураций Thinkbook.

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