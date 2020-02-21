Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд

Lenovo Group объявила, что выручка компании в III квартале достигла рекордного значения — $14,1 млрд — и уже десятый квартал подряд демонстрирует уверенный рост. Доходы до налогообложения выросли до $390 млн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным кварталом в 2019 г. Чистая прибыль также увеличилась на 11% в годовом исчислении, достигнув $258 млн. Базовая прибыль на акцию за III квартал составила 2,16 цента США, что соответствует 16,90 гонконгским центам.

«Несмотря на геополитическую неопределенность и дефицит поставок, мы смогли продемонстрировать рекордные показатели в III квартале благодаря грамотному распределению ресурсов, профессионализму и последовательной реализации стратегии. Выручка компании и PTI достигли беспрецедентных значений. — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo. — Следование нашим принципам позволяет нам не только использовать возможности технологической трансформации и обеспечивать устойчивый рост, но и помогает нам решать задачи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно».

В III квартале индустрия столкнулась с различными трудностями: это и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, и нехватка комплектующих, а также недавно возникшая ситуация, связанная с коронавирусом. В сложившихся условиях приоритетные задачи Lenovo сейчас — это обеспечение благосостояния сотрудников компании, поддержание беспрерывного производства, а также содействие в борьбе с вирусом.

Как и вся отрасль в целом, компания Lenovo столкнулась с некоторыми краткосрочными ограничениями и задержками в поставках, связанными с приостановкой работ заводов в период празднования Нового года в Китае. Однако для разрешения возникших трудностей компания будет отталкиваться от своих прежних принципов, среди которых — грамотное распределение ресурсов, профессионализм и последовательная реализация стратегии.

Подразделение Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) продолжает демонстрировать высокие результаты. Одно из двух подразделений IDG — PC and Smart Devices Group (PCSD) — установило рекордные показатели по выручке в размере $11,1 млрд. Доход группы до налогообложения (PTI) составил $684 млн, а маржа PTI увеличилась на 6,2%. Данные показатели демонстрируют уверенный рост компании, несмотря на сложившеюся ситуацию с дефицитом процессоров. На рынке персональных компьютеров Lenovo в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции благодаря рекордно высокому количеству поставок, в результате чего компания опередила растущий рынок почти на 2%. В 2019 календарном году компания также заняла первое место на рынке с долей 24,3%, что на 1,6 пункта выше в годовом исчислении. Объем продаж в быстрорастущих премиальных категориях, таких как Gaming, Thin & Light, Visuals, Workstations и Chromebook, показал двузначный рост, опережая двузначный рост рынка в годовом исчислении. В Lenovo уверены, что потенциальные трудности, с которыми может столкнуться индустрия в будущем, не смогут помешать компании сохранить лидирующие позиции. Для обеспечения стабильного роста Lenovo активно инвестирует в инновации, что доказывают недавно представленные устройства ThinkBook Plus с E-ink-дисплеем, ThinkPad X1 Fold со складным экраном и первый в мире компьютер, поддерживающий 5G — Yoga 5G.

Второе подразделение IDG — Mobile Business Group (MBG) — демонстрирует непрерывный рост прибыли на протяжении пяти кварталов подряд. В перспективе Mobile Business Group будет продолжать наращивать обороты, стимулируя рост на новых рынках. Более того, недавно представленный смартфон Motorola razr говорит о возвращении компании в премиальный сегмент рынка — сегмент, который будет находиться в центре внимания в ближайшем будущем.

Data Center Group (DCG) демонстрирует рост поставок серверов на 18% в годовом исчислении. Несмотря на то, что выручка DCG оставалась неизменной из-за резкого снижения цен на комплектующие серверов, прибыльность продолжала расти. Программно-определяемая инфраструктура (SDI) и системы хранения данных показали рост выручки в годовом исчислении более чем на 40%. DCG планирует расширять базу заказчиков и косвенные каналы, в результате чего ожидается активный рост, в частности, на рынке серверов, систем хранения данных, программно-определяемых инфраструктурных решений, высокопроизводительных вычислений, программного обеспечения и услуг.

Выручка от реализации программного обеспечения и услуг впервые превысила $1 млрд за квартал, что на 41% больше в годовом исчислении, и составляет 7% от общей выручки компании. Выручка от решений Smart IoT выросла почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув $90 млн, что вызвано ростом спроса на AR/VR, технологии Smart Home и Smart Office. Доходы от интеллектуальной инфраструктуры выросли более чем на 50% в годовом исчислении благодаря программно-определяемой инфраструктуре и виртуализации сетевых функций.