Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Lenovo Intelligent Devices Group


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам 1
18.11.2024 Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков 1
10.01.2022 Lenovo создаст единый канал продаж для партнеров в России 1
06.09.2021 Lenovo и Realwear предоставят своим корпоративным клиентам решения с использованием AR-технологий 1
04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 1
09.11.2018 Lenovo объявила о двузначном росте выручки третий квартал подряд 1
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos 1
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Lenovo Intelligent Devices Group и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2321 10
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 6
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 6
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 11 6
NetApp - Network Appliance 643 2
Lenovo Motorola 3509 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 1
Dolby Laboratories 34 1
Цифра ГК 2501 1
Microsoft Corporation 25003 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
IBM - International Business Machines Corp 9501 1
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9073 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14749 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6005 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25009 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2287 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1910 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5345 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9845 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 10 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6464 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5247 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17541 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1072 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 805 2
Dolby Vision 217 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1596 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21422 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11617 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3205 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5754 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8552 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21451 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 623 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1098 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9981 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 3
Intel x86 - архитектура процессора 1938 2
Google Chromebook - Google Хромбук 236 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 2
Lenovo TruScale Private Cloud 4 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 2
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 26 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
Lenovo ThinkAgile HCI - гиперконвергентная инфраструктура 12 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
Lenovo Smart Home Essentials 1 1
Lenovo Smart Display 4 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 19 1
Lenovo IDG - Lenovo Intelligent Device Group 1 1
Lenovo Smart IoT 1 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 313 1
Lenovo Partner Hub - Lenovo 360 1 1
Lenovo Better Together 1 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 136 1
Lenovo ThinkReality 2 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Microsoft Windows 11 650 1
Microsoft Windows 10 1835 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 35 5
Куприянов Сергей 14 1
Коломиец Дмитрий 2 1
Pershke Jon - Першке Джон 2 1
Jhawar Sanjay - Джавар Санджай 2 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 5
Америка Латинская 1857 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1791 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Европа 24476 2
Африка - Африканский регион 3536 2
Ближний Восток 3005 2
Америка - Американский регион 2181 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1764 2
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Азия - Азиатский регион 5661 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7687 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1675 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6227 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1186 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1261 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9306 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1789 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 680 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1243 1
IDG - International Data Group 115 6
The Register - The Register Hardware 1641 1
IDC - International Data Corporation 4927 3
Gartner - Гартнер 3587 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще