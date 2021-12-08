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Lenovo ThinkAgile HCI гиперконвергентная инфраструктура
СОБЫТИЯ
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Lenovo ThinkAgile HCI и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
|Amini Kamran - Амини Камран 3 2
|Вернигора Никита 2 2
|Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 2
|Паршин Дмитрий 18 1
|Lankford Peter - Ланкфорд Питер 1 1
|Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
|Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 1
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
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