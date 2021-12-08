Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196227
ИКТ 15127
Организации 11641
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85613
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

Lenovo ThinkAgile HCI гиперконвергентная инфраструктура

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.12.2021 Гиперконвергентная инфраструктура: кому подойдет и как выбрать 2
24.05.2021 На локальных частных облаках можно экономить десятки миллионов рублей 5
27.04.2021 Lenovo и Vkorpe разворачивают гиперконвергентную инфраструктуру в Crystal Service Integration 2
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 5
22.12.2020 Lenovo интегрировала решение ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager 4
16.11.2020 Почему обязательно нужно докупать поддержку серверов от вендора 1
13.04.2020 Lenovo представила новые решения для облачной и периферийной инфраструктуры 3
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel 1
20.08.2018 Lenovo объявила о двухзначном приросте квартальной прибыли 2
05.09.2017 Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры 5
08.08.2017 Lenovo вывела на российский рынок новую линейку продуктов для ЦОД 3
29.06.2017 Lenovo представила линейку новых продуктов для ЦОД 4

Публикаций - 13, упоминаний - 38

Lenovo ThinkAgile HCI и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2421 12
Broadcom - VMware 2588 6
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 5
IBM - International Business Machines Corp 9667 4
Microsoft Corporation 25666 3
Intel Corporation 12754 3
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 2
Vkorpe - Вкорпе 4 2
Nutanix 112 2
SAP SE 5568 2
9452 2
1С-Битрикс - Bitrix 663 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 2
Lenovo Intelligent Devices Group 11 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 1
Google LLC 12574 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Softline - Софтлайн 3645 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 9
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1102 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9763 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2022 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7766 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3061 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3126 3
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 10 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1063 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3592 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1808 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 269 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 885 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6417 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5552 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1194 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4326 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2732 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2806 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 43 7
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 5
Intel x86 - архитектура процессора 2133 4
Microsoft Azure Stack 75 4
Broadcom - VMware vSphere 609 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
Broadcom - VMware vSphere - vLCM - VMware vSphere Lifecycle Manager 3 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1436 3
Microsoft Azure Stack HCI 15 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 13 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 2
Microsoft Azure 1511 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
Microsoft Azure Marketing 2 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Select Solutions 6 1
Lenovo ThinkShield 17 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 145 1
Lenovo XClarity Controller - Lenovo XClarity Integrator - Lenovo XClarity Administrator 8 1
Lenovo ARS - Lenovo Asset Recovery Services 1 1
Lenovo Cloud Marketplace 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 348 1
Microsoft Security Essentials - MSE 145 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 35 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 2
Вернигора Никита 2 2
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 2
Паршин Дмитрий 18 1
Lankford Peter - Ланкфорд Питер 1 1
Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 4
Испания - Каталония - Барселона 751 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Европа 24882 1
Канада 5054 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Европа Западная 1495 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3808 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10148 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Английский язык 6986 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1811 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3052 1
Металлы - Золото - Gold 1237 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 116 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 1
IDG - International Data Group 116 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
Gartner - Гартнер 3647 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще