Есть ли данные о канцерогенном эффекте нагретого меда?

Есть данные, говорящие о том, что он распадается под большой температурой на вещества, которые обладают канцерогенным действием. Не сказать, что это провоцирует рак, но может вносить свою лепту. Поэтому мед в горячий чай не кладут, это считается неправильно. Его правильно есть вприкуску.

Опасен ли мед для пациентов с сахарным диабетом?

Для больных сахарным диабетом он, конечно, опасен, потому что здорово может повысить уровень сахара. Поэтому им лучше не принимать мёд в больших количествах. Вообще диабетикам сахар (в разумных пределах) необходим, но в первую половину дня. И при этом надо помнить, что его желательно посчитать: и хлебные единицы, и общее количество сахара. В принципе, да, сахар можно, но если человек будет заниматься активными видами спорта, при этом он будет сжигать его в мышцах, а не просто накапливать.