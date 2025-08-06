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США Калифорния Риверсайд
УПОМИНАНИЯ
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 5
|CNews RND - R&D.CNews 2273 5
|Physical Review Letters 151 3
|EurekAlert 289 2
|PhysicsWeb 180 2
|The Verge - Издание 581 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|New Scientist 1448 1
|PhysicsWorld 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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