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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Риверсайд

США - Калифорния - Риверсайд

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Около 70 Мбит/с в часы пик: «МегаФон» расширил сеть в челябинских новостройках 1
15.08.2024 МТС раскинула сеть домашнего интернета в многоэтажках «Ньютона» и «Академ Риверсайда» 1
14.05.2021 Обновленная SAS Viya помогает эффективнее управлять большими данными 2
12.11.2018 «Чипокалипсис» добрался до графических процессоров. Через чипы GPU можно следить за пользователями и нейросетями 1
01.08.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найдены новые уязвимости класса Spectre 1
17.08.2017 Создан самоисцеляющийся экран для смартфонов 1
09.07.2017 Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений 1
18.05.2017 Какими были самые первые загадочные животные Земли 1
05.04.2017 Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов 1
20.04.2015 ТТК предоставил услуги связи отелю Hilton в Уфе 1
09.04.2014 Ericsson продемонстрировал передачу телевизионного сигнала сверхвысокой четкости 1
07.11.2013 С какой новости начинать: плохой или хорошей? 1
04.10.2013 Ученые намерены разработать безопасный репеллент 1
22.03.2011 «Астерос» построил высокотехнологичную ИТ-инфраструктуру нового офиса PwC 1
27.07.2010 «ВымпелКом» в первом полугодии заключил 317 соглашений по обеспечению услугами связи коммерческой недвижимости 1
24.10.2008 Школьник обошел систему защиты сервера с персональными данными 1
25.06.2008 У спинтроники появилась перспектива быстрого развития 1
29.02.2008 Измерена теплопроводность графена 1
10.12.2007 Бактерии способны изготавливать нанотрубки 1
26.07.2007 Коллоидные кристаллы: альтернатива оптоэлектронике? 1
18.07.2007 Появилась альтернатива жидким кристаллам 1
28.06.2007 Новый тип запоминающих устройств: дополнение 1
23.04.2007 Обнаружены органические молекулы со свойствами металлов 1
15.12.2006 Физики впервые зарегистрировали свободный топ-кварк 1
15.12.2006 Физики впервые зарегистрировали свободный топ-кварк 1
07.11.2006 Тайна эффекта Казимира: новые данные 1
07.11.2006 Тайна эффекта Казимира: новые данные 1
28.08.2006 Нанорешето: случайное открытие 1
28.08.2006 Нанорешето: случайное открытие 1
21.08.2006 Открыт эффект молекулярной самосборки 1
21.08.2006 Открыт эффект молекулярной самосборки 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

США и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3648 2
Intel Corporation 12374 2
AMD - Advanced Micro Devices 4358 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1528 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Fortinet 397 1
SAS Institute 1008 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Red Hat 1330 1
Sony 6585 1
Lenovo Motorola 3509 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Nvidia Corp 3616 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13533 1
Newtec 6 1
Amino Communications 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 1
101Hotels.com 456 1
Башня Федерация 16 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Талисман ТЦ 1 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13220 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28470 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11737 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6587 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4347 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 564 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24973 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16480 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 2
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3581 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31042 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7918 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2643 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6178 2
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 187 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21406 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5731 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 911 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9437 2
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 2
Микроскоп - Microscope 330 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 152 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3062 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 362 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3610 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2402 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4328 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11942 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7215 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4862 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 426 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 2
Google Android 14410 1
Microsoft Windows 16053 1
Google Cloud Platform - GCP 327 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 39 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intelsat One 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 220 1
Casimir Hendrik - Хендрик Казимир 6 2
Casimir Henrik - Казимир Хенрик 3 2
Гинятуллин Роман 61 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Ульянов Владимир 161 1
Кирьянский Владимир 3 1
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 1
Асланов Дмитрий 41 1
Пятов Алексей 1 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Тырновская Ольга 3 1
Баландин Александр 2 1
Цимплова Анна 1 1
США - Калифорния 4689 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 8
Россия - РФ - Российская федерация 151666 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44696 4
Южная Корея - Республика 6761 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18102 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 2
Швейцария - Женева 326 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2352 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 799 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7859 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4155 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 1
США - Нью-Йорк 3111 1
Африка - Африканский регион 3534 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1583 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1191 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 248 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 65 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1640 1
Россия - УФО - Челябинская область 1321 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 266 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30775 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1144 5
Молекула - Molecula 1075 5
Физика - Physics - область естествознания 2727 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10352 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9276 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 407 3
Металлы - Медь - Copper 817 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1650 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14458 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2115 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1272 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2832 2
Физика - Кварк - Quark 42 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 80 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 298 2
Целлюлозно-бумажное производство - Целлюлозно-бумажная промышленность 24 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5248 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 812 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1335 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3052 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 856 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 116 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3633 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5828 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6614 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6157 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 348 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1751 1
Phys.org 972 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Physical Review Letters 151 3
EurekAlert 289 2
PhysicsWeb 180 2
The Verge - Издание 581 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
New Scientist 1448 1
PhysicsWorld 90 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 16 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 8
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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