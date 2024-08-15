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МТС раскинула сеть домашнего интернета в многоэтажках «Ньютона» и «Академ Риверсайда»

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Центральном районе Челябинска и поселке Западном. В результате расширения телеком-инфраструктуры МТС еще более 7000 южноуральцев, проживающих в многоквартирных домах ЖК «Академ Риверсайд», «Ньютон» и «Вишневая горка», получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС подключила к фиксированной сети новые дома, расположенные в северо-западной части Челябинска. В «Ньютоне» МТС расширила инфраструктуру с доступом к гигабитному домашнему интернету в многоэтажках, расположенных по Комсомольскому проспекту. В ЖХ «Академ Риверсайд» компания подключила к сети в дома по улице Университетская набережная. К гигабитному фиксированному интернету также присоединили новостройки жилого комплекса «Вишневая горка» – улучшения коснулись домов по улицам Олимпийская, Вишневая аллея и Генерала Костицына.

Одним из самых подключаемых домашних тарифов МТС в Челябинской области стал комплексный тариф с фиксированным интернетом на скорости до 1 Гбит/с, ТВ и мобильной связью. Показатель в 1 Гбит/с – в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. Он позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

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цифровизация

«Вместе с высокоскоростным домашним интернетом челябинцы все чаще подключают устройства умного дома. В этом году в лидерах спроса на Южном Урале находятся камеры видеонаблюдения, которые можно взять в аренду при подключении домашних сервисов МТС. Так, южноуральцы повышают безопасность квартир, в том числе в период отпусков – с помощью умных камер можно начать онлайн-трансляцию и запись по движению и звуку, а также использовать двустороннюю голосовую связь, например, пообщаться с питомцами, которые могут на выходные остаться дома одни», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС обновила фиксированную сеть до 1 Гбит/с в Ленинском, Калининском, Курчатовском и Центральном районах Челябинска. Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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