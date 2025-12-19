Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акимова Анастасия
СОБЫТИЯ
|19.12.2025
|«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel 3
|25.11.2024
|Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
Акимова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
|Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
|Филипиди Анна 17 1
|Валентик Андрей 1 1
|Суровец Дмитрий 101 1
|Шадаев Максут 1151 1
|Глазков Александр 149 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Панченко Иван 178 1
|Ермаков Валерий 136 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Галкин Николай 121 1
|Биккужин Рамиль 61 1
|Козырев Алексей 326 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Шарак Андрей 66 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Кирьянова Александра 158 1
|Григорьев Александр 23 1
|Пудов Дмитрий 45 1
|Закоржевский Вячеслав 77 1
|Урусов Виктор 150 1
|Ермаков Иван 30 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Шикинов Александр 28 1
|Агеев Денис 38 1
|Верисов Михаил 25 1
|Трандин Сергей 104 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 29 1
|Семенов Михаил 26 1
|Масляный Константин 20 1
|Грознов Илья 7 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 26 1
|Лазуков Станислав 44 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Книгин Михаил 26 1
|Яценко Вадим 89 1
|Григорян Александр 14 1
|Геллерман Михаил 57 1
|Ельцов Александр 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.