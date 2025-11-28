Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186244
ИКТ 14449
Организации 11202
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Анисимов Владимир


СОБЫТИЯ


28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов 1
25.08.2021 Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
05.04.2017 Assist добавил Apple Pay в SDK для мобильных приложений 1
03.10.2016 Assist разработал сервис токенизации для онлайн-бизнеса 1
14.12.2015 Assist оптимизировал систему противодействия мошенничеству 1
20.07.2015 Технологии УЭК на транспорте заработают в Воронеже 1
09.06.2009 «Стрим-ТВ» запустил услугу ШПД в Кохме 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Анисимов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Сколтех - Лаборатория высокопроизводительных вычислений и больших данных 3 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Lenovo Group 2357 1
Intel Corporation 12527 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Lenovo Professional Services 5 1
Apple Inc 12606 1
Infomaximum - Инфомаксимум 51 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Assist - Ассист 215 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 2
NanduQ - Qiwi 1003 1
Visa International 1969 1
American Express - Amex 335 1
JCB International 145 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Газпром нефть 669 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
РНФ - Российский научный фонд 139 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12966 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5879 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5641 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14833 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4494 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 953 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11176 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1561 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9507 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 175 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1282 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1041 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 427 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1009 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1712 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2171 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 321 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 712 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17911 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12223 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31564 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21787 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3110 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9835 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2815 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22963 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72866 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31873 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1723 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12265 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5868 1
OpenAI - ChatGPT 508 1
Assist Antifraud 3 1
Google Android 14653 1
Apple iOS 8231 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Apple Pay 502 1
Samsung Pay 294 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 1
Alibaba Group - AliPay 78 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1394 1
Apache Hadoop 446 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Apple iPhone 6 4862 1
Infomaximum - Proceset Process mining 43 1
Панарин Олег 1 1
Иванов Кирилл 19 1
Петров Андрей 28 1
Оганов Артем 7 1
Орловский Виктор 396 1
Бочкин Александр 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1343 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3184 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 1
Россия - УФО - Свердловская область 1721 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4255 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2639 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 797 1
Россия - ПФО - Самарская область 1447 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1613 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2028 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Россия - СФО - Омская область 730 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 965 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 710 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 859 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1237 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 878 1
Россия - ЦФО - Орловская область 352 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 743 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2094 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1063 1
Украина - Киев 1141 1
Армения - Ереван 210 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51156 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20314 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1652 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2582 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5940 1
Энергетика - Energy - Energetically 5511 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2863 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5273 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4752 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6775 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 351 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 400 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 469 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3739 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
РАН - Российская академия наук 2008 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще