Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анисимов Владимир
СОБЫТИЯ
Анисимов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Панарин Олег 1 1
|Иванов Кирилл 19 1
|Петров Андрей 28 1
|Оганов Артем 7 1
|Орловский Виктор 396 1
|Бочкин Александр 47 1
|Markets&Markets Research 113 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3739 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.