Mastercard сертифицировала решение Assist по приему платежей на смартфоне

Разработчик и интегратор платежных решений Assist прошел сертификацию Mastercard Security Evaluation, подтверждающую, что решение Tap on Phone, разработанное компанией, соответствует предъявляемым требованиям безопасности. Также получено разрешение Mastercard на запуск первой пилотной партии устройств с Tap on Phone в количестве 1000 штук.

Tap on Phone – решение, позволяющее принимать бесконтактные платежи при помощи мобильного устройства (смартфона, планшета) без использования mPOS-терминала. Для оплаты достаточно чтобы устройства продавца и покупателя были оснащены NFC-модулями, а на устройстве продавца было установлено платежное приложение.

«На сегодняшний момент Tap on Phone – одна из самых перспективных платежных технологий для логистических компаний, служб доставки и офлайн-продавцов. Она дает полное освобождение от привязки к стационарному кассовому аппарату в торговом зале и от необходимости носить с собой мобильный терминал для приема платежей. Assist разработал решение, отвечающее вызовам рынка, и прошел сложный и ответственный этап – проверку на соответствие требованиям к безопасности, предъявляемым международной платежной системой Mastercard», – отметил Владимир Анисимов, директор по исследованиям и разработке программного обеспечения Assist.