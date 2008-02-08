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WAP i-Mode технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов

СОБЫТИЯ

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08.02.2008 МТС прекращает оказание услуги i-mode

20 февраля 2008 г. компания МТС прекращает оказывать услуги i-mode. В связи с этим будет приостановлена поддержка почтового сервиса i-mail, каталога информационно-развлекательных сайтов i-portal, а также возможность отправки и получения MMS-сообщений по
12.11.2007 МТС закрывает i-mode

Сервис i-mode, популярный у десятков миллионов японцев, в России так и не нашел массового абонента. С декабря 2007 г. компания МТС прекращает подключение i-mode новым пользователям. “Абонентам,
12.11.2007 МТС прекращает подключение абонентов к услуге i-mode

Компания МТС прекращает подключение услуги i-mode абонентам всех тарифных планов с 20 ноября 2007 г., сообщает «Прайм-ТАСС». Сервис i-mode обеспечивает доступ в интернет с мультимедийного сотового телефона, оборудованного этой фу
17.04.2007 DoCoMo: музыкальный i-mode сервис

Крупнейший японский оператор сотовой связи NTT DoCoMo откроет в мае подписной музыкальный сервис на базе сервиса мобильного обмена данными i-Mode для своих абонентов, сообщил Moconews.net. Это первый подобный сервис в Японии; за 2000 иен ($16,77) в месяц пользователь получит безлимитный доступ ко всему каталогу музыки. Прослушиват
28.09.2006 В Болгарию пришел i-mode

С 18-ого сентября 2006 года болгарский оператор мобильной связи "Глобул" начал предоставлять интернет-услугу "i-mode". Болгария стала первой страной Восточной Европы, в которой появился "i-mode". "Глобул" является дочерней фирмой греческой компаний "Космоте". Следом за Болгарией "Космоте" внедри
28.09.2006 В Болгарию пришел i-mode

С 18-ого сентября 2006 года болгарский оператор мобильной связи "Глобул" начал предоставлять интернет-услугу "i-mode". Болгария стала первой страной Восточной Европы, в которой появился "i-mode". "Глобул" является дочерней фирмой греческой компаний "Космоте". Следом за Болгарией "Космоте" внедри
24.07.2006 МТС сворачивает i-mode

МТС не намерена полностью отказываться от предоставления этой услуги, но низкий спрос на нее заставил компанию серьезно пересмотреть политику продвижения i-mode на отечественном телекоммуникационном рынке. "Проект не оправдал наши ожидания. Мы рассчитывали на большие продажи. Главная причина, по нашему мнению, дефицит интересных передовых моделе
19.06.2006 Sony Ericsson анонсировал телефон с поддержкой i-mode

Компания Sony Ericsson представила первый GSM/UMTS-телефон K610im с полной поддержкой платформы мобильного интернета i-mode. Телефон оснащен 1,9-дюймовым дисплеем с разрешением QCIF+ (176 x 220), 2-мегапиксельной камерой с 2,5-кратным цифровым зумом и 16 МБ встроенной памяти. Кроме того, слот Memory Stick Mic
02.06.2006 i-mode идет в Гонконг

Компания NTT DoCoMo и Hutchison Telecom объявили о заключении соглашения о запуске сервиса i-mode в Гонконге и Макау. Сеть будет запущена на базе технологии NTT DoCoMo. В рамках сервиса будут использоваться также телефоны NTT DoCoMo, которые смогут выполнять роль кредитных карточек.

15.05.2006 Nec представила новые телефоны с функцией i-mode

кже моноблок N344i. Телефон Nec N500iS Аппаратные технические характеристики и внешний вид новых моделей N500iS и e959 совпадают. Различия между ними заключается в том, что N500iS поддерживает сервис i-mode, а e959 — wap. Также оба телефона поддерживают технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. Устройства оснащены встроенной 1,3-мегапиксельной камерой и MP3-плеером. Объем памят
09.11.2005 NEC N343i: Первый тест телефона с i-mode в России

м удобный, но оценка эта достаточно субъективно и, возможно, многие пользователи, могут с нами не согласиться. На клавиатуру вынесены функциональные кнопки, вызывающие пункт меню «Сообщения» и сервис i-mode. Крупные символы на кнопках – редкость, но данный телефон является приятным исключением – все хорошо читаемо. Аккуратный прямоугольный телефон легко поместится в любом кармане или сумке

22.10.2005 Телефон NEC: японский "паркетник" с i-mode

о вполне симпатично. Цветовое решение только в единственном классическом исполнении: серо-черный корпус, вставка из белого пластика – так называемый светодиод, и освежающая, повторюсь, желтая эмблема i-mode.Причем, когда держишь телефон в руках, напряженно сжимаешь руку, чтобы не выронить – пластик, к сожалению, скользит (вполне возможно, что ощущения эти очень индивидуальны). Телефон доста
28.09.2005 NEC выпустила на российский рынок новую линейку i-mode-телефонов

Компания NEC вышла на российский рынок мобильного интернета с моделями, поддерживающими WAP и i-mode. Среди новых телефонов — i-mode-телефон N411i и WAP-модель e540. Оба аппарата обладают 1,3-мегапиксельной камерой, возможностью просмотра видео в формате MPEG4 и прослушивани
15.09.2005 i-mode стартовал в России

МТС стала одиннадцатым партнером японского оператора сотовой связи NTT DoCoMo, обладающим всеми правами на i-mode — услугу, объединяющую более 50 млн. абонентов по всему миру. Изначально новая услуга будет доступна лишь жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но затем в зону действия войдут другие р
07.09.2005 В центрах "Связной" будут продавать услуги i-mode

», и «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, заявили о формировании долгосрочного партнерства, которое позволит предложить отечественным потребителям сервис i-mode в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Внедрение сервиса i-mode в России и странах СНГ осуществляется благодаря соглашению об эксклюзивном стратег
15.02.2005 Motorola анонсировала первый европейский i-mode телефон

Компания Motorola представила в Европе первый телефон стандарта i-mode - E378i. Модель можно использовать в качестве музыкального плеера, скачивать музыку с i-mode портала. Благодаря i-mode можно будет просматривать баланс банковского счета, з
21.12.2004 МТС заставит абонентов потратиться

МТС стала двенадцатым партнером NTT DoCoMo в мире, купившим права на использование i-mode. Согласно соглашению, компания может предоставлять услуги i-mode своим абонентам в России, Белоруссии, Узбекистане и Украине. Соглашение также предусматривает возможность добавлен
17.12.2004 МТС официально подтвердила запуск i-mode

Компания «Мобильные ТелеСистемы» и NTT DoCoMo объявили о подписании соглашения об эксклюзивном стратегическом партнерстве по запуску сервиса i-mode в России и странах СНГ. NTT DoCoMo обеспечит МТС необходимыми технологиями и ноу-хау, а также передаст лицензию на использование бренда i-mode. i-mode является первой и наи
15.12.2004 МТС купит у DoCoMo лицензию на i-mode

Самый крупный оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo продаст российской компании МТС лицензию на связь в стандарте i-mode, сообщил Reuters. Услуга i-mode позволяет абоненту иметь постоянный доступ к электронной почте, 70 тыс. сайтов, чатам, а также скачивать мелодии звонков и играть в игры. DoCoMo уж
15.12.2004 МТС купит у DoCoMo лицензию на i-mode

Самый крупный оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo продаст российской компании МТС лицензию на связь в стандарте i-mode, сообщил Reuters. Услуга i-mode позволяет абоненту иметь постоянный доступ к электронной почте, 70 тыс. сайтов, чатам, а также скачивать мелодии звонков и играть в игры. DoCoMo уж
01.12.2004 i-mode шагает по Европе

ardian, 20 млн. пользователей мобильных телефонов в Британии, Германии и Ирландии получат доступ к высокоскоростному выходу в интернет. В Японии данным сервисом пользуются уже в течение 5 лет. Сервис i-mode, предоставляемый компанией NTT DoCoMo, будет лицензирован британскому оператору mmO2 для этих трех стран. Служба предоставляет ряд услуг, в том числе, отправка электронной почты, путешес
12.07.2004 Европейский i-mode прибавил миллион абонентов за 4 месяца

Популярный среди более чем 40 млн. японцев сервис доступа в интернет с телефонов 2-го и 2,5 поколений - i-mode - продолжает набирать обороты в других странах мира. Группа компаний, составляющая Альянс i-mode, объявила о преодолении 3-миллионного барьера в конце июня, спустя четыре месяца п
28.06.2004 NTT выпустит самый маленький мобильник с i-mode

  Японская компания NTT DoCoMo сообщила о выпуске premini – сотового телефона с i-mode самых малых габаритов, размером 90х40х19,8 мм и весом всего в 69 г. Premini идеально подходит клиентам, которым необходим простой и компактный телефон, однако при этом поддерживающий ста
31.05.2004 DoCoMo отказался от британского 3G в пользу i-mode

оператор мобильной связи NTT DoCoMo откажется от своих акций в британском 3G-операторе и вместо этого попытается завоевать рынок беспроводной передачи данных в сетях мобильной связи с помощью сервиса i-mode. В конце прошлой недели японский сотовый гигант договорился о продаже своей 20% доли в Hutchison 3G UK второму владельцу компании - Hutchison Whampoa, за $217,8 млн. в три приёма наличны
02.04.2004 В Европе появится видеотелефон для i-mode от NEC

Голландский оператор NEC анонсировал презентацию в Европе первого видеотелефона для сети i-mode этой весной. Аппарат NEC N400i появится в Германии ( оператор E-Plus), Голландии (KPN Mobile) и Бельгии (BASE), где в общей сложности сервисом пользуются 1,1 млн. человек. Телефон имеет

24.02.2004 KPN: 1 млн. пользователей i-mode

Голландский оператор сотовой связи KPN Telecom объявил о подписании на услуги i-mode миллионного абонента. Достижение этой отметки в абонентской базе оператора произошло на квартал позже, чем предполагалось. Компания открыла доступ к сервису i-mode (популярной в Я
21.11.2003 Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений

Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспечения для мобильных устройств с использованием технологии i-mode за пределами Японии. Этот продукт, входящий в комплект поставк
21.11.2003 i-mode шагает по Европе

Японский оператор сотовой связи NTT DoCoMo сообщил о появлении своей системы мобильного доступа в интернет i-mode в Италии. Сервис запустил местный оператор Wind на платформе компании NEC. Таким образом, Италия стала восьмой страной с i-mode после Японии, Германии, Голландии, Тайваня, Бельгии
11.07.2003 Европейские операторы сервиса i-mode объединяются

На днях представители голландской компании KPN сообщили о планах по созданию альянса европейских операторов сервиса передачи видеоизображений в сетях мобильной связи i-mode. Целью альянса станет конкурентная борьба с Vodafone Group и ранее сформированным союзом компаний T-Mobile, Telefonica Moviles и Telecom Italia Mobile (TIM), в котором также участвует Or
28.03.2003 DoCoMo представил первый "i-mode"-телефон с системой GPS

 Компания NTT DoCoMo анонсировала модель телефона F66li. Ее выпуск намечен на конец апреля. Это первый мобильник для сервиса "i-mode" с поддержкой GPS. Телефон обеспечивает доступ к 8 разным видам GPS-контента и предназначен в основном для корпоративных пользователей. Источник: по материалам The Nikkei Business Daily.
26.03.2003 Matsushita выпустит телефон для европейских абонентов "i-mode"

onic, сообщил о намерении к концу 2003 года представить в Европе новые модели телефонов, среди которых будет модель с поддержкой сервиса высокоскоростного доступа в интернет через мобильные телефоны "i-mode", предлагаемого операторами KPN Mobile и Bouygues Telecom. Данный сервис, первоначально предоставлявшийся оператором NTT DoCoMo, пользуется большой популярностью в Японии, однако в Европ
18.02.2003 i-mode приходит в Испанию

Региональное подразделение японского производителя NEC компания NEC Iberia объявила о поставке платформы для предоставления сервиса связи стандарта 2,5G под названием "i-mode" крупнейшему оператору мобильной связи в Испании Telefonica Moviles. Популярный в Японии сервис станет доступен испанским абонентам GPRS-сети оператора в середине текущего года. Стоимост
20.12.2002 MMS в Голландии намного популярнее, чем i-mode

По данным дилеров сотовой связи Vodafone в Голландии, сервис мультимедийного обмена сообщениями (MMS) от британского оператора Vodafone в пять раз популярнее, чем мобильный доступ в интернет i-mode, являющийся повторением японского популярного аналога (его предоставляет KPN). Голландия - одна из немногих европейских стран, где сосуществуют и конкурируют два сервиса.Vodafone предлож
02.12.2002 NTT DoCoMo откроет пакетную сотовую сеть i-mode для интернет-провайдеров

Ведущий оператор Японии - NTT DoCoMo - объявил об открытии своей пакетной сотовой сети стандарта i-mode для интернет- провайдеров. Это означает, что провайдеры смогут подключаться к ней по выделенным линиям и предлагать абонентам мобильной связи свои услуги. Открывая сеть, DoCoMo гарантиру
14.11.2002 KPN Mobile запустила в продажу устройство Toshiba TS21i для услуги i-mode

Компания KPN Mobile, оператор связи в нескольких европейских странах, объявила о поступлении в продажу второго портативного устройства с функцией i-mode - Toshiba TS21i - в дополнение к модели NEC n21i, представленному клиентам раньше. Исключительно компактный Toshiba TS21i легок в использовании и имеет цветной дисплей (256 цветов) и инт
19.09.2002 IO Data разработала GPS-приставку для телефонов i-mode

Японская компания IO Data Device Inc. разработала GPS-адаптер для мобильных телефонов с функциями i-mode, используемых в сети NTT DoCoMo. Благодаря адаптеру, пользователь сможет видеть свое местоположение на карте в телефоне, передавать координаты на другие телефоны и по электронной почте.

06.09.2002 NEC поставит компании Bouygues Telecom платформу i-mode

Японский производитель электроники NEC заключил соглашение с Bouygues Telecom о поставках французской компании мобильной мультимедийной платформы для предоставления интернет-услуг i-mode во Франции. Он поставит компании Bouygues Telecom набор серверов и интегрированного программного обеспечения, которые позволят французскому оператору связи предлагать своим клиентам дост
21.08.2002 Reuters: DoCoMo снизила тарифы на i-mode

Крупнейший японский сотовый оператор NTT DoCoMo с 1 сентября решил снизить на треть тарифы мобильного доступа в интернет с помощью популярного в стране стандарта i-mode. Это первое снижение цен с момента открытия i-mode в феврале 1999 года. Но это коснется не всей 34-миллионной армии пользователей - платить меньше будут только те, кто тратит на д
15.08.2002 Число пользователей услуги i-mode в Германии и Нидерландах превысило 100 тыс.

Компания KPN Mobile объявила в среду, что количество пользователей услуги i-mode в Германии и Нидерландах превысило 100000. Компания KPN Mobile насчитывает 23000 клиентов услуги i-mode в Нидерландах, а компания E-Plus в Германии - 77000 клиентов. К 2003 г. кол
17.07.2002 NTT DoCoMo будет продвигать i-mode в Европе

Компания NTT DoCoMo объявила о намерении создать собственный филиал в Амстердаме, Нидерланды. Новый филиал DoCoMo i-mode Europe B.V. будет способствовать быстрому продвижению и распространеню технологии i-mode в Европе. DoCoMo i-mode Europe B.V. будет предоставлять консультационные услуги в о

Публикаций - 258, упоминаний - 258

WAP i-Mode и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 176
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
Sony 6739 21
Lenovo Motorola 3566 21
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Vodafone Group 1412 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
AT&T Inc 1725 14
E-Plus 84 13
МегаФон 10742 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 12
Bouygues Telecom 65 11
Samsung Electronics 11064 10
Toshiba Corporation 2980 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 10
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Sharp Corporation 1062 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
J-Phone 98 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 8
Motorola Inc 1156 8
Microsoft Corporation 25775 7
LG Electronics 3735 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
CK Hutchison Holdings 175 5
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 5
Access Co. 7 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Intel Corporation 12811 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
Связной ГК 1401 5
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Coca-Cola Company 261 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Sony Music Entertainment 161 2
Prudential Financial 52 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Менатеп - Menatep 39 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Гроссмарт - Элекскор 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 158
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 53
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 49
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
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Apple iPod 1553 2
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Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Microsoft Windows NT 890 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 2
Сидоров Василий 53 4
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Синчуков Алексей 11 3
Кузичев Василий 8 3
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 3
Нефедов Павел 46 2
Шрамко Кирилл 25 2
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Бородин Владимир 20 2
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Савцов Олег 50 1
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Чуйкин Алексей 27 1
Гусельников Андрей 15 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Заскалет Михаил 12 1
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Тимощенко Дмитрий 16 1
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Анурова Светлана 7 1
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Киселев Игорь 2 1
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Дайхин Михаил 3 1
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Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 1
Гордеев Андрей 4 1
Павлюченков Дмитрий 3 1
Быченко Андрей 4 1
Погодин Андрей 3 1
Шульга Сергей 3 1
Веренич Андрей 2 1
Дьяков Сергей 3 1
Япония 13807 189
Европа 24964 71
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Нидерланды 3746 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Франция - Французская Республика 8177 22
Бельгия - Королевство 1192 20
Испания - Королевство 3840 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Китай - Тайвань 4245 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Швеция - Королевство 3782 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Япония - Токио 1020 8
Европа Западная 1496 8
Америка - Американский регион 2206 7
Греция - Греческая Республика 1017 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Европа Восточная 3138 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Сингапур - Республика 1953 5
Индия - Bharat 5869 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
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