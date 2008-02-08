WAP i-Mode

МТС прекращает оказание услуги i-mode 20 февраля 2008 г. компания МТС прекращает оказывать услуги i-mode. В связи с этим будет приостановлена поддержка почтового сервиса i-mail, каталога информационно-развлекательных сайтов i-portal, а также возможность отправки и получения MMS-сообщений по

МТС закрывает i-mode Сервис i-mode, популярный у десятков миллионов японцев, в России так и не нашел массового абонента. С декабря 2007 г. компания МТС прекращает подключение i-mode новым пользователям. “Абонентам,

МТС прекращает подключение абонентов к услуге i-mode Компания МТС прекращает подключение услуги i-mode абонентам всех тарифных планов с 20 ноября 2007 г., сообщает «Прайм-ТАСС». Сервис i-mode обеспечивает доступ в интернет с мультимедийного сотового телефона, оборудованного этой фу

DoCoMo: музыкальный i-mode сервис Крупнейший японский оператор сотовой связи NTT DoCoMo откроет в мае подписной музыкальный сервис на базе сервиса мобильного обмена данными i-Mode для своих абонентов, сообщил Moconews.net. Это первый подобный сервис в Японии; за 2000 иен ($16,77) в месяц пользователь получит безлимитный доступ ко всему каталогу музыки. Прослушиват

В Болгарию пришел i-mode С 18-ого сентября 2006 года болгарский оператор мобильной связи "Глобул" начал предоставлять интернет-услугу "i-mode". Болгария стала первой страной Восточной Европы, в которой появился "i-mode". "Глобул" является дочерней фирмой греческой компаний "Космоте". Следом за Болгарией "Космоте" внедри

В Болгарию пришел i-mode С 18-ого сентября 2006 года болгарский оператор мобильной связи "Глобул" начал предоставлять интернет-услугу "i-mode". Болгария стала первой страной Восточной Европы, в которой появился "i-mode". "Глобул" является дочерней фирмой греческой компаний "Космоте". Следом за Болгарией "Космоте" внедри

МТС сворачивает i-mode МТС не намерена полностью отказываться от предоставления этой услуги, но низкий спрос на нее заставил компанию серьезно пересмотреть политику продвижения i-mode на отечественном телекоммуникационном рынке. "Проект не оправдал наши ожидания. Мы рассчитывали на большие продажи. Главная причина, по нашему мнению, дефицит интересных передовых моделе

Sony Ericsson анонсировал телефон с поддержкой i-mode Компания Sony Ericsson представила первый GSM/UMTS-телефон K610im с полной поддержкой платформы мобильного интернета i-mode. Телефон оснащен 1,9-дюймовым дисплеем с разрешением QCIF+ (176 x 220), 2-мегапиксельной камерой с 2,5-кратным цифровым зумом и 16 МБ встроенной памяти. Кроме того, слот Memory Stick Mic

i-mode идет в Гонконг Компания NTT DoCoMo и Hutchison Telecom объявили о заключении соглашения о запуске сервиса i-mode в Гонконге и Макау. Сеть будет запущена на базе технологии NTT DoCoMo. В рамках сервиса будут использоваться также телефоны NTT DoCoMo, которые смогут выполнять роль кредитных карточек.

Nec представила новые телефоны с функцией i-mode кже моноблок N344i. Телефон Nec N500iS Аппаратные технические характеристики и внешний вид новых моделей N500iS и e959 совпадают. Различия между ними заключается в том, что N500iS поддерживает сервис i-mode, а e959 — wap. Также оба телефона поддерживают технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. Устройства оснащены встроенной 1,3-мегапиксельной камерой и MP3-плеером. Объем памят

NEC N343i: Первый тест телефона с i-mode в России м удобный, но оценка эта достаточно субъективно и, возможно, многие пользователи, могут с нами не согласиться. На клавиатуру вынесены функциональные кнопки, вызывающие пункт меню «Сообщения» и сервис i-mode. Крупные символы на кнопках – редкость, но данный телефон является приятным исключением – все хорошо читаемо. Аккуратный прямоугольный телефон легко поместится в любом кармане или сумке

Телефон NEC: японский "паркетник" с i-mode о вполне симпатично. Цветовое решение только в единственном классическом исполнении: серо-черный корпус, вставка из белого пластика – так называемый светодиод, и освежающая, повторюсь, желтая эмблема i-mode.Причем, когда держишь телефон в руках, напряженно сжимаешь руку, чтобы не выронить – пластик, к сожалению, скользит (вполне возможно, что ощущения эти очень индивидуальны). Телефон доста

NEC выпустила на российский рынок новую линейку i-mode-телефонов Компания NEC вышла на российский рынок мобильного интернета с моделями, поддерживающими WAP и i-mode. Среди новых телефонов — i-mode-телефон N411i и WAP-модель e540. Оба аппарата обладают 1,3-мегапиксельной камерой, возможностью просмотра видео в формате MPEG4 и прослушивани

i-mode стартовал в России МТС стала одиннадцатым партнером японского оператора сотовой связи NTT DoCoMo, обладающим всеми правами на i-mode — услугу, объединяющую более 50 млн. абонентов по всему миру. Изначально новая услуга будет доступна лишь жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но затем в зону действия войдут другие р

В центрах "Связной" будут продавать услуги i-mode », и «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, заявили о формировании долгосрочного партнерства, которое позволит предложить отечественным потребителям сервис i-mode в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Внедрение сервиса i-mode в России и странах СНГ осуществляется благодаря соглашению об эксклюзивном стратег

Motorola анонсировала первый европейский i-mode телефон Компания Motorola представила в Европе первый телефон стандарта i-mode - E378i. Модель можно использовать в качестве музыкального плеера, скачивать музыку с i-mode портала. Благодаря i-mode можно будет просматривать баланс банковского счета, з

МТС заставит абонентов потратиться МТС стала двенадцатым партнером NTT DoCoMo в мире, купившим права на использование i-mode. Согласно соглашению, компания может предоставлять услуги i-mode своим абонентам в России, Белоруссии, Узбекистане и Украине. Соглашение также предусматривает возможность добавлен

МТС официально подтвердила запуск i-mode Компания «Мобильные ТелеСистемы» и NTT DoCoMo объявили о подписании соглашения об эксклюзивном стратегическом партнерстве по запуску сервиса i-mode в России и странах СНГ. NTT DoCoMo обеспечит МТС необходимыми технологиями и ноу-хау, а также передаст лицензию на использование бренда i-mode. i-mode является первой и наи

МТС купит у DoCoMo лицензию на i-mode Самый крупный оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo продаст российской компании МТС лицензию на связь в стандарте i-mode, сообщил Reuters. Услуга i-mode позволяет абоненту иметь постоянный доступ к электронной почте, 70 тыс. сайтов, чатам, а также скачивать мелодии звонков и играть в игры. DoCoMo уж

МТС купит у DoCoMo лицензию на i-mode Самый крупный оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo продаст российской компании МТС лицензию на связь в стандарте i-mode, сообщил Reuters. Услуга i-mode позволяет абоненту иметь постоянный доступ к электронной почте, 70 тыс. сайтов, чатам, а также скачивать мелодии звонков и играть в игры. DoCoMo уж

i-mode шагает по Европе ardian, 20 млн. пользователей мобильных телефонов в Британии, Германии и Ирландии получат доступ к высокоскоростному выходу в интернет. В Японии данным сервисом пользуются уже в течение 5 лет. Сервис i-mode, предоставляемый компанией NTT DoCoMo, будет лицензирован британскому оператору mmO2 для этих трех стран. Служба предоставляет ряд услуг, в том числе, отправка электронной почты, путешес

Европейский i-mode прибавил миллион абонентов за 4 месяца Популярный среди более чем 40 млн. японцев сервис доступа в интернет с телефонов 2-го и 2,5 поколений - i-mode - продолжает набирать обороты в других странах мира. Группа компаний, составляющая Альянс i-mode, объявила о преодолении 3-миллионного барьера в конце июня, спустя четыре месяца п

NTT выпустит самый маленький мобильник с i-mode Японская компания NTT DoCoMo сообщила о выпуске premini – сотового телефона с i-mode самых малых габаритов, размером 90х40х19,8 мм и весом всего в 69 г. Premini идеально подходит клиентам, которым необходим простой и компактный телефон, однако при этом поддерживающий ста

DoCoMo отказался от британского 3G в пользу i-mode оператор мобильной связи NTT DoCoMo откажется от своих акций в британском 3G-операторе и вместо этого попытается завоевать рынок беспроводной передачи данных в сетях мобильной связи с помощью сервиса i-mode. В конце прошлой недели японский сотовый гигант договорился о продаже своей 20% доли в Hutchison 3G UK второму владельцу компании - Hutchison Whampoa, за $217,8 млн. в три приёма наличны

В Европе появится видеотелефон для i-mode от NEC Голландский оператор NEC анонсировал презентацию в Европе первого видеотелефона для сети i-mode этой весной. Аппарат NEC N400i появится в Германии ( оператор E-Plus), Голландии (KPN Mobile) и Бельгии (BASE), где в общей сложности сервисом пользуются 1,1 млн. человек. Телефон имеет

KPN: 1 млн. пользователей i-mode Голландский оператор сотовой связи KPN Telecom объявил о подписании на услуги i-mode миллионного абонента. Достижение этой отметки в абонентской базе оператора произошло на квартал позже, чем предполагалось. Компания открыла доступ к сервису i-mode (популярной в Я

Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений Корпорация Borland объявила о выпуске продукта Borland JBuilder Mobile Development for i-mode, призванного ускорить разработку программного обеспечения для мобильных устройств с использованием технологии i-mode за пределами Японии. Этот продукт, входящий в комплект поставк

i-mode шагает по Европе Японский оператор сотовой связи NTT DoCoMo сообщил о появлении своей системы мобильного доступа в интернет i-mode в Италии. Сервис запустил местный оператор Wind на платформе компании NEC. Таким образом, Италия стала восьмой страной с i-mode после Японии, Германии, Голландии, Тайваня, Бельгии

Европейские операторы сервиса i-mode объединяются На днях представители голландской компании KPN сообщили о планах по созданию альянса европейских операторов сервиса передачи видеоизображений в сетях мобильной связи i-mode. Целью альянса станет конкурентная борьба с Vodafone Group и ранее сформированным союзом компаний T-Mobile, Telefonica Moviles и Telecom Italia Mobile (TIM), в котором также участвует Or

DoCoMo представил первый "i-mode"-телефон с системой GPS Компания NTT DoCoMo анонсировала модель телефона F66li. Ее выпуск намечен на конец апреля. Это первый мобильник для сервиса "i-mode" с поддержкой GPS. Телефон обеспечивает доступ к 8 разным видам GPS-контента и предназначен в основном для корпоративных пользователей. Источник: по материалам The Nikkei Business Daily.

Matsushita выпустит телефон для европейских абонентов "i-mode" onic, сообщил о намерении к концу 2003 года представить в Европе новые модели телефонов, среди которых будет модель с поддержкой сервиса высокоскоростного доступа в интернет через мобильные телефоны "i-mode", предлагаемого операторами KPN Mobile и Bouygues Telecom. Данный сервис, первоначально предоставлявшийся оператором NTT DoCoMo, пользуется большой популярностью в Японии, однако в Европ

i-mode приходит в Испанию Региональное подразделение японского производителя NEC компания NEC Iberia объявила о поставке платформы для предоставления сервиса связи стандарта 2,5G под названием "i-mode" крупнейшему оператору мобильной связи в Испании Telefonica Moviles. Популярный в Японии сервис станет доступен испанским абонентам GPRS-сети оператора в середине текущего года. Стоимост

MMS в Голландии намного популярнее, чем i-mode По данным дилеров сотовой связи Vodafone в Голландии, сервис мультимедийного обмена сообщениями (MMS) от британского оператора Vodafone в пять раз популярнее, чем мобильный доступ в интернет i-mode, являющийся повторением японского популярного аналога (его предоставляет KPN). Голландия - одна из немногих европейских стран, где сосуществуют и конкурируют два сервиса.Vodafone предлож

NTT DoCoMo откроет пакетную сотовую сеть i-mode для интернет-провайдеров Ведущий оператор Японии - NTT DoCoMo - объявил об открытии своей пакетной сотовой сети стандарта i-mode для интернет- провайдеров. Это означает, что провайдеры смогут подключаться к ней по выделенным линиям и предлагать абонентам мобильной связи свои услуги. Открывая сеть, DoCoMo гарантиру

KPN Mobile запустила в продажу устройство Toshiba TS21i для услуги i-mode Компания KPN Mobile, оператор связи в нескольких европейских странах, объявила о поступлении в продажу второго портативного устройства с функцией i-mode - Toshiba TS21i - в дополнение к модели NEC n21i, представленному клиентам раньше. Исключительно компактный Toshiba TS21i легок в использовании и имеет цветной дисплей (256 цветов) и инт

IO Data разработала GPS-приставку для телефонов i-mode Японская компания IO Data Device Inc. разработала GPS-адаптер для мобильных телефонов с функциями i-mode, используемых в сети NTT DoCoMo. Благодаря адаптеру, пользователь сможет видеть свое местоположение на карте в телефоне, передавать координаты на другие телефоны и по электронной почте.

NEC поставит компании Bouygues Telecom платформу i-mode Японский производитель электроники NEC заключил соглашение с Bouygues Telecom о поставках французской компании мобильной мультимедийной платформы для предоставления интернет-услуг i-mode во Франции. Он поставит компании Bouygues Telecom набор серверов и интегрированного программного обеспечения, которые позволят французскому оператору связи предлагать своим клиентам дост

Reuters: DoCoMo снизила тарифы на i-mode Крупнейший японский сотовый оператор NTT DoCoMo с 1 сентября решил снизить на треть тарифы мобильного доступа в интернет с помощью популярного в стране стандарта i-mode. Это первое снижение цен с момента открытия i-mode в феврале 1999 года. Но это коснется не всей 34-миллионной армии пользователей - платить меньше будут только те, кто тратит на д

Число пользователей услуги i-mode в Германии и Нидерландах превысило 100 тыс. Компания KPN Mobile объявила в среду, что количество пользователей услуги i-mode в Германии и Нидерландах превысило 100000. Компания KPN Mobile насчитывает 23000 клиентов услуги i-mode в Нидерландах, а компания E-Plus в Германии - 77000 клиентов. К 2003 г. кол