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Дьяков Сергей

СОБЫТИЯ


23.07.2026 В России создано устройство для повышения пропускной способности оптоволоконных сетей 1
06.05.2026 Казимировы силы в скрученных анизотропных решетках: путь к самонастройке нанофотонных систем 1
24.04.2006 Объявлены лауреаты премии "IT-ЛИДЕР" 2006 года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дьяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
KPMG 278 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Гроссмарт - Элекскор 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
РНФ - Российский научный фонд 201 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 1
МТС Поиск 11 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
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Гордеев Андрей 4 1
Киселев Игорь 2 1
Матвеев Николай 5 1
Авдеева Светлана 6 1
Дятлов Сергей 18 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Жигунов Денис 1 1
Салахова Наталья 1 1
Гиппиус Николай 1 1
Лушникова Анжела 1 1
Пионтковский Александр 3 1
Брагинская Ирина 1 1
Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 1
Архаров Алексей 2 1
Михайловский Михаил 1 1
Акаткин Юрий 3 1
Спицын Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Нидерланды 3745 1
Австрия - Вена 261 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Химическая промышленность - Chemical industry 309 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 1
Теллур - Tellurium - химический элемент 29 1
Металлы - Никель - Nickel 359 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Physical Review Letters 164 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
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