Индексная книга (каталог) CNews*
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Дьяков Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Дьяков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|KPMG 278 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 1
|МТС Поиск 11 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
|Фрадкин Илья 2 2
|Соловьев Игорь 53 1
|Власкин Георгий 2 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Асланян Сергей 104 1
|Иванов Владимир 68 1
|Веренич Андрей 2 1
|Погодин Андрей 3 1
|Гордеев Андрей 4 1
|Киселев Игорь 2 1
|Матвеев Николай 5 1
|Авдеева Светлана 6 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Жигунов Денис 1 1
|Салахова Наталья 1 1
|Гиппиус Николай 1 1
|Лушникова Анжела 1 1
|Пионтковский Александр 3 1
|Брагинская Ирина 1 1
|Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 1
|Архаров Алексей 2 1
|Михайловский Михаил 1 1
|Акаткин Юрий 3 1
|Спицын Леонид 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166164 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
|Нидерланды 3745 1
|Австрия - Вена 261 1
|Германия - Федеративная Республика 13221 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.