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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Соловьев Игорь


28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.07.2016 «Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
03.12.2013 IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
25.12.2012 Ведомства США мобилизируются 1
25.12.2012 Высший арбитражный суд осваивается в "облаках" 1
22.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
14.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
16.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
06.12.2011 Бизнес-форум IBM 2011 в Сколково: прямая трансляция 7 декабря 1
05.12.2011 77 арбитражных судов оснащены оборудованием видеоконференцсвязи 1
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле 1
03.08.2011 CNews FORUM 2011 расскажет, как получить миллионы от Сколково и когда Москва станет ИТ-столицей 1
23.03.2011 Высший Арбитражный Суд продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security 1
22.10.2010 Год с Windows 7: подводим итоги 1
10.09.2010 Круглый стол CNews: «Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты» 1
29.07.2009 Высший арбитражный суд РФ начинает принимать иски через интернет 2
29.06.2009 «АйТи» построила систему ВКС для российских арбитражных судов 1
11.12.2008 Арбитражные суды РФ управляют персоналом с помощью Oracle E-Business Suite 1
31.10.2008 ВКС на подъеме, что дальше? 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1
22.08.2008 ВАС РФ внедрил систему планирования деятельности на базе SharePoint Server 2007 1
30.04.2008 В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Соловьев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
Abbyy 800 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 5
3799 5
HERE 63 5
ОТР 135 5
Cinimex - Синимекс 160 5
Custis 73 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Diasoft - Диасофт 357 2
IBM 3575 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Extron Electronics 37 1
Делайт 2000 - DeLight 30 1
Армада 277 1
АйТи 754 1
Синтерра - Synterra 573 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Microsoft Corporation 11226 1
Samsung Electronics 5749 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Rietumu Banka 17 5
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 5
Citibank - Ситибанк 170 5
Mascotte 20 5
Глобэкс банк 28 5
ВТБ24 583 5
Черкизово ГК 73 5
Медскан 12 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 5
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Adidas 97 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 4
X5 Group 601 3
Альфа-Банк 1128 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 3
Европлан 18 3
Почта России ПАО 1580 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Снежная Королева 38 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Интер РАО ПАО 159 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Газпром нефть 382 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Федеральное казначейство России 766 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
Правительство Москвы 653 3
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Big Data - Большие данные 1136 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Масарская Наталия 36 5
Васильев Александр 28 5
Козлов Михаил 153 5
Елистратов Николай 90 5
Шляпин Евгений 16 5
Гилев Сергей 13 5
Горбатюк Павел 10 5
Скурятина Елена 20 5
Горбунов Денис 14 5
Десятов Роман 13 5
Хомченко Дмитрий 10 5
Гуральников Сергей 161 5
Бойко Елена 151 5
Свердлов Михаил 29 5
Сафронов Юрий 61 5
Алябьев Андрей 27 5
Спиридонов Александр 35 5
Шакманас Алгирдас 33 5
Китляр Владимир 19 5
Яшин Леонид 20 5
Мехришвили Александр 11 5
Дюгаев Евгений 12 5
Пашнин Роман 10 5
Бугаев Леонид 11 5
Меньшов Кирилл 72 5
Плешков Алексей 42 5
Нестеров Алексей 79 5
Размахаев Сергей 40 5
Гузовский Денис 26 5
Фридман Илья 41 5
Сабынин Андрей 23 5
Шушкин Дмитрий 92 5
Евраев Михаил 222 5
Гусев Дмитрий 48 5
Рахтеенко Владимир 31 5
Скородумов Анатолий 63 5
Хрусталев Александр 31 4
Ходаков Сергей 40 4
Бутенко Юрий 64 3
Громов Иван 96 3
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
Украина 3417 2
Европа 3798 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Восточная Европа 1698 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Apps4All 25 5
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
Ericsson Mobility Report 27 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews AWARDS 292 5
CNews APPWards 36 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771599, в очереди разбора - 675281.
Создано именных указателей - 46354.
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