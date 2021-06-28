Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Соловьев Игорь
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Публикаций - 35, упоминаний - 36
Соловьев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
|Abbyy 800 5
|ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 5
|1С 3799 5
|HERE 63 5
|ОТР 135 5
|Cinimex - Синимекс 160 5
|Custis 73 5
|Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|Diasoft - Диасофт 357 2
|IBM 3575 2
|Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Polycom - Поликом Раша 301 1
|Extron Electronics 37 1
|Делайт 2000 - DeLight 30 1
|Армада 277 1
|АйТи 754 1
|Синтерра - Synterra 573 1
|Ростелеком Связьинвест 709 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Samsung Electronics 5749 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
|Microsoft SharePoint Server 103 1
|Kaspersky Total Space Security 38 1
|Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
|Масарская Наталия 36 5
|Васильев Александр 28 5
|Козлов Михаил 153 5
|Елистратов Николай 90 5
|Шляпин Евгений 16 5
|Гилев Сергей 13 5
|Горбатюк Павел 10 5
|Скурятина Елена 20 5
|Горбунов Денис 14 5
|Десятов Роман 13 5
|Хомченко Дмитрий 10 5
|Гуральников Сергей 161 5
|Бойко Елена 151 5
|Свердлов Михаил 29 5
|Сафронов Юрий 61 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Спиридонов Александр 35 5
|Шакманас Алгирдас 33 5
|Китляр Владимир 19 5
|Яшин Леонид 20 5
|Мехришвили Александр 11 5
|Дюгаев Евгений 12 5
|Пашнин Роман 10 5
|Бугаев Леонид 11 5
|Меньшов Кирилл 72 5
|Плешков Алексей 42 5
|Нестеров Алексей 79 5
|Размахаев Сергей 40 5
|Гузовский Денис 26 5
|Фридман Илья 41 5
|Сабынин Андрей 23 5
|Шушкин Дмитрий 92 5
|Евраев Михаил 222 5
|Гусев Дмитрий 48 5
|Рахтеенко Владимир 31 5
|Скородумов Анатолий 63 5
|Хрусталев Александр 31 4
|Ходаков Сергей 40 4
|Бутенко Юрий 64 3
|Громов Иван 96 3
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771599, в очереди разбора - 675281.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771599, в очереди разбора - 675281.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru