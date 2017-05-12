Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Масарская Наталия
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Публикаций - 36, упоминаний - 46
Масарская Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Шакманас Алгирдас 33 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Бугаев Леонид 11 9
|Пашнин Роман 10 9
|Скурятина Елена 20 9
|Яшин Леонид 20 9
|Нестеров Алексей 79 8
|Китляр Владимир 19 7
|Дюгаев Евгений 12 6
|Соловьев Игорь 35 5
|Марич Игорь 18 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Ефремов Александр 12 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Козырев Алексей 270 3
|Мухин Максим 18 2
|Крысина Ольга 109 2
|Свердлов Михаил 29 2
|Круглов Максим 25 2
|Соломин Павел 4 2
|Благирев Вячеслав 11 2
|Кравченко Денис 24 2
|Худяков Константин 3 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Гашин Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Свириденко Алексей 18 1
|Айвазов Армен 449 1
|Веневцев Андрей 8 1
|Зотов Алексей 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
|CNews Analytics 1992 2
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771192, в очереди разбора - 674874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771192, в очереди разбора - 674874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru