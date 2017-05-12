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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Масарская Наталия


12.05.2017 CNews приглашает экспертов обсудить новые ИТ-сервисы рынка ДБО 1
20.03.2017 Райффайзенбанк запустил интернет-сервис по возврату налогов 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
21.09.2016 Райффайзенбанк запускает новый интернет-банк «Райффайзен-Онлайн» 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
22.07.2016 Райффайзенбанк реализовал возможность входа в мобильный банк для Android по отпечатку пальца 1
12.07.2016 «Бизнес считает, что в ИТ сидят придурки»: как Райффайзенбанк создал эффективную команду 8
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 2
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
03.02.2016 Райффайзенбанк разрешил клиентам досрочно погашать кредиты онлайн 1
14.01.2016 Райффайзенбанк внедрил геофенсинг в своем мобильном приложении 1
12.10.2015 Райффайзенбанк сделал возможным вход в мобильный банк для iOS по отпечатку пальца 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
23.07.2015 Клиенты Райффайзенбанка смогут пополнять электронный кошелек «Яндекс.Денег» через R-Connect и R-Mobile 1
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту 2
27.03.2014 Подключить интернет-банк Raiffeisen Connect теперь можно через любой банкомат «Райффайзенбанка» 1
26.03.2014 Развитие ДБО побуждает банки оптимизировать отделения 1
29.01.2014 «Райффайзенбанк» и «МДМ Банк» объединяют банкоматные сети 1
23.12.2013 «Райффайзенбанк» обновил мобильное приложение R-Mobile 1
09.12.2013 «Райффайзенбанк» и банк «Уралсиб» объединили свои банкоматные сети 1
19.09.2013 Аналитики изучили привычки пользователей мобильного банкинга 1
04.09.2013 Как банки «дружат банкоматами» 2
02.09.2013 Интернет-банкинг непонятен пользователям 1
18.06.2013 «Райффайзенбанк» обновил мобильный банк для iPhone 1

Публикаций - 36, упоминаний - 46

Масарская Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
IBM 3575 4
Microsoft Corporation 11226 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
3799 1
Telegram Group 702 1
СКБ Контур 416 1
Калуга Астрал 41 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
ВТБ24 583 12
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
Медскан 12 7
Глобэкс банк 28 5
Открытие ФК 538 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
ВТБ Банк Москвы 372 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Альфа-Банк 1128 3
МДМ Банк 150 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Связь-банк 80 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Почта Банк 289 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10752 7
Apple iOS 5742 6
Apple iPad mini 375 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Apple iPad Pro 226 2
Apple iPhone 6 547 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Apple iPhone 5 710 2
MasterCard MoneySend 39 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPad 3263 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Microsoft Windows 10 6691 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Елистратов Николай 90 10
Мехришвили Александр 11 10
Шакманас Алгирдас 33 10
Спиридонов Александр 35 10
Бугаев Леонид 11 9
Пашнин Роман 10 9
Скурятина Елена 20 9
Яшин Леонид 20 9
Нестеров Алексей 79 8
Китляр Владимир 19 7
Дюгаев Евгений 12 6
Соловьев Игорь 35 5
Марич Игорь 18 5
Алябьев Андрей 27 5
Ефремов Александр 12 3
Пашенцев Виталий 11 3
Козырев Алексей 270 3
Мухин Максим 18 2
Крысина Ольга 109 2
Свердлов Михаил 29 2
Круглов Максим 25 2
Соломин Павел 4 2
Благирев Вячеслав 11 2
Кравченко Денис 24 2
Худяков Константин 3 1
Ломоносов Алексей 4 1
Гашин Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Атанесов Саргис 13 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Свириденко Алексей 18 1
Айвазов Армен 449 1
Веневцев Андрей 8 1
Зотов Алексей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Apps4All 25 10
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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