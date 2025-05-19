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Push4Site сервис рассылки push-сообщений


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков 1
26.11.2024 Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам 1
06.06.2024 Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA 1
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений 1
28.01.2022 Softline помогла компании «Аверстрой» оптимизировать рабочие процессы 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
03.03.2021 Мошенники облюбовали портал «Госуслуг», чтобы обманывать россиян 1
21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк 1
13.05.2020 «Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках 1
30.10.2019 МКБ запустит сервис push-уведомлений для своих клиентов 1
27.05.2019 Злоумышленники нашли примитивный, но действенный способ использовать API Android 1
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
08.09.2017 «Перекресток» внедрил ИТ-систему «Киниан» для идентификации покупателей 1
13.04.2016 Промсвязьбанк запустил новый интернет-банк для физических лиц 1
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны 1
02.09.2015 ДИТ Москвы открыл API общегородского электронного дневника и электронной карты в образовании для сторонних разработчиков 1
18.06.2015 Как целевой маркетинг поможет бизнесу в кризис 1
17.01.2014 90% мобильных банковских приложений уязвимы перед хакерами 1
23.12.2013 «Райффайзенбанк» обновил мобильное приложение R-Mobile 1
25.01.2006 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Push4Site и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7685 2
Google LLC 11938 2
SafeTech - СэйфТек 96 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Telegram Group 2194 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
Nethouse 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1491 1
Softline - Софтлайн 2964 1
Lookout 35 1
IOActive 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Samsung Electronics 10366 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3008 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
Sony 6571 1
Lenovo Motorola 3507 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
Motorola Inc 1148 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
Multifactor - Мультифактор 47 1
Huawei Mobile Services 72 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
МКБ - Московский кредитный банк 576 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Альфа-Банк 1796 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 767 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Евросеть 1412 1
Связной ГК 1374 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Visa International 1953 1
X5 Group - Перекрёсток 572 1
Синара Банк - ДелоБанк 46 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Dixis - Диксис 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 30 1
JCB International 145 1
НСПК - Национальная система платежных карт 834 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
Carl Zeiss AG 304 1
Русский стандарт Банк 449 1
АверСтрой 1 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
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Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 155 1
Google Android 14241 4
Apple iOS 7952 3
Rakuten Viber 632 2
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Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 190 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 2
SafeTech - SFERRA 2 2
Apple Pay 492 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 322 1
МКБ Banktech - акселерационная программа 3 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Google Chrome - браузер 1592 1
Google AppSheet 5 1
Apple iPad 3880 1
Linux OS 10212 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 373 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
JavaScript - JS - язык программирования 1225 1
Google Gmail 957 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
Google Meet 45 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
Google Play - Google Store - Android Market 3344 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
Sony Walkman 285 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 707 1
Microsoft Windows 15892 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 183 1
Apple Safari - браузер 862 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 483 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Верестникова Дарья 37 2
Попов Анатолий 130 1
Коробкина Оксана 15 1
Глазачев Иван 27 1
Альков Илья 1 1
Ковязин Виктор 3 1
Мельникова Анастасия 410 1
Маркова Евгения 3 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Мишустин Михаил 694 1
Путин Владимир 3237 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Кузьмина Ирина 18 1
Качанов Олег 119 1
Хромов Сергей 23 1
Максимов Антон 2 1
Горыня Кирилл 24 1
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Набоков Сергей 27 1
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Южная Корея - Республика 6724 1
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