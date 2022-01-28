Softline помогла компании «Аверстрой» оптимизировать рабочие процессы

При помощи Softline компания «Аверстрой» смогла улучшить работу с документацией и заявками, упростить внутренние процессы. Оптимизации удалось достигнуть путем перехода на сервисы Google и AppSheet.

«Аверстрой» – это автотранспортное предприятие в сегменте B2B, представляющее услуги в сфере негабаритных грузоперевозок, а также такелажных и демонтажных работ. Компания обратилась в Softline с целью упрощения распределения задач, координации их выполнения, оптимизации документооборота и других внутренних процессов. Это было связано с развитием компании, появлением крупных проектов, увеличением количества техники. Обычные офисные решения уже не закрывали потребности заказчика.

Softline предложила клиенту ряд решений, и Google Workspace, включающий большое количество разнообразных сервисов, оказался оптимальным продуктом, подходящим под задачи клиента.

Теперь для коммуникаций при распределенной структуре компании используется Google Meet. Решение позволяет в комфортном режиме проводить удаленные встречи и совещания. Совместное редактирование документов ведется в Google Docs. Также используются почта Gmail и календарь.

В настоящее время в компании «Аверстрой» большая часть машин работает под Chrome OS. Почти все процессы проходят в облаке. Сотрудникам хватает компьютеров под Linux с установленным браузером, в котором и происходит вся работа. При таком способе действий характеристики самой машины почти не имеют значения, так как вся нагрузка идет на сервер Google. Стоит отметить не только появление возможности работать на любых компьютерах и мобильных устройствах, но и отсутствие необходимости отслеживать и координировать состояние инфраструктуры в разных городах присутствия компании – все приложения находятся в облаке и управляются из одного места.

Отдельно следует выделить платформу AppSheet, которая входит в используемую «АверСтроем» версию Google Workspace. С ее помощью компания самостоятельно разработала собственное мобильное приложение, позволяющее координировать работу персонала в разных городах и отделах.

Разработанное приложение стоит как на мобильных устройствах крановщиков, так и на устройствах сотрудников, отвечающих за координацию заявок. Оно позволяет менеджеру назначать специалиста, отправлять ему заявки и просчитывать необходимые параметры. Созданная заявка в виде push-сообщения появляется на мобильном устройстве оператора крана, после чего тот может подтвердить заявку, указать рабочие часы и даже приложить фотографию рапорта от заказчика. Выполненные заявки помечаются для удобства сотрудника.

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В случае необходимости крановщики и водители через приложение подают заявки на ремонт техники, отмечая, что сломалось и прикладывая фото неисправности. Раньше для этого приходилось звонить, подавать письменные заявки, заполнять рапорты, что создавало множество затруднений.

Сотрудники ремонтной зоны на своих устройствах видят все заявки, ведут учет ремонта техники, а также получают напоминания про необходимость техобслуживания. Также повысилось удобство работы логистов.

«Благодаря приложению, созданному за несколько дней с помощью AppSheet, мы избавились от большого количества лишних звонков, переговоров, обмена документацией и т.д. При этом для разработки не нужны были сторонние специалисты – все было сделано своими силами. В настоящее время приложение работает быстро без перебоев, проблем и зависаний. Специалисты Softline прекрасно ставились с поставленной задачей, и с их помощью нам удалось наладить внутренние процессы в компании наиболее оптимальным образом», — отметил ИТ-директор компании «Аверстрой» Аллен Есипов.

«Не так давно Google купил конструктор корпоративных приложений AppSheet и добавил версию Core в один из тарифов Workspace. Это стало отличной возможностью для пользователей продолжать работать в сервисах Google, создавать приложения без дополнительных затрат и написания кода. По итогам проекта мы в команде Softline получили больше знаний и опыта в процессе работы, чем передали. Для нас было очень интересно ознакомиться с практикой использования AppSheet в логистической сфере и понять: нет никаких ограничений в совершенствовании процессов», – сказала Евгения Маркова, менеджер по продуктам Google Cloud в Softline.

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В планах компании «Аверстрой» осуществить переход на Google AppSheet Enterprise, чтобы появилась возможность подключить стороннюю базу данных.» Google таблицы» работали в качестве прототипа, но теперь у компании есть потребность в профессиональном и специализированном стороннем решении.