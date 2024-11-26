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SafeTech SFERRA

Российская группа компаний SafeTech, резидент IT-кластера фонда “Сколково”, выпустила в 2024 году продукт – специализированный мобильный браузер SFERRA с расширенными возможностями, который позволяет устранить все недостатки адаптивного web-сервиса и превратить его в полный аналог нативного приложения на смартфоне.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.11.2024 Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам 1
06.06.2024 Возможности натива для web-адаптива. SafeTech выпустила специализированный мобильный браузер SFERRA 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 133 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 17 1
Cisco Systems 5372 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
СДМ-Банк 75 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
SafeTech - PayControl 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 17 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple Face ID 258 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 18 1
Верестникова Дарья 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
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