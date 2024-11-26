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SafeTech SFERRA
Российская группа компаний SafeTech, резидент IT-кластера фонда “Сколково”, выпустила в 2024 году продукт – специализированный мобильный браузер SFERRA с расширенными возможностями, который позволяет устранить все недостатки адаптивного web-сервиса и превратить его в полный аналог нативного приложения на смартфоне.
СОБЫТИЯ
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SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
|СДМ-Банк 75 1
|OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
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