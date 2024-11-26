Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам

Кредитные организации, чьи адаптивные веб-версии мобильного банка работают через специализированный браузер Sferra, получили возможность упростить путь клиента к получению новых банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Так, в специализированном мобильном браузере Sferra появилась функция отправки клиентам кредитных организаций навигационных push-уведомлений, которые ведут сразу на нужную веб-страницу с новым продуктом.

Sferra — специализированный мобильный браузер с расширенными возможностями, который позволяет превратить веб-сервис в полный аналог нативного приложения на смартфоне. Он персонализируется под работу с личным кабинетом клиента банка только после скачивания.

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки
Бизнес

У кредитной организации при использовании Sferra сохраняется возможность собирать Fingerprint (информацию об устройстве клиента), контролировать jailbreak/root (разрешение на установку приложений из недостоверных источников), собирать данные о геолокации, вызывать камеру и контактную книгу, а также подтверждать транзакции клиентов в полном соответствии с требованиями ЦБ. Разработчиком Sferra является компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково».

«Мы понимаем, что на сегодняшний день для кредитных организаций важно оперативно реализовывать новую бизнес-функциональность несмотря на санкционное давление и соблюдать все требования регулятора в области обеспечения безопасности платежей. Это возможно, в том числе, если веб-сервис банка работает через специализированный браузер Sferra, - отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. – Возможность же направлять клиентам навигационные push-сообщения – еще одна удобная опция, которая помогает кредитной организации быстрее и удобнее доносить информацию о новых продуктах и услугах. Мы надеемся, что использующие Sferra банки оценят по достоинству это нововведение».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще