Российская группа компаний SafeTech объявила в 2025 году о создании нового юридического лица в составе группы – «ST Crypt», которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации).

«ST Crypt» фокусируется на создании и внедрении сервисов для функционирования и защиты цифровых услуг на базе электронной подписи, реализации мобильного документооборота и построении PKI-инфраструктуры:

интеграция мобильной электронной подписи в бизнес-процессы;

создание мобильных сервисов на базе сертифицированных решений для электронной подписи, адаптированных под персональные задачи и специфику бизнес-процессов организации;

внедрение сертифицированных средств для реализации функций удостоверяющего центра и повышения защищённости PKI-инфраструктуры;

консалтинг в сфере формирования бизнес-процессов и выборе оптимальных решений для эффективного использования электронной подписи в любых сферах деятельности и встраивания их в действующую ИТ-инфраструктуру



