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«Астрал-Софт» запустила сервис мобильной электронной подписи в продуктах «Астрал.Платформа» и «Бизнес-Старт» на базе приложения «КриптоКлюч»

ГК «Астрал» объявила об интеграции технологии мобильной электронной подписи «КриптоКлюч», совместной разработке компаний «СТКрипт» и «КриптоПро», в инфраструктуру продуктов «Астрал.Платформа» и «Бизнес-Старт», для удаленного подписания документов в партнерских сервисах и корпоративных системах.

Технология на базе приложения «КриптоКлюч» стала следующим этапом развития электронной подписи в продуктах компании «Астрал-Софт». Пользователи могут получать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и применять ее для подписания электронных документов в том числе на своем мобильном устройстве – без обязательного приобретения физического носителя и без установки дополнительных средств криптографического ПО на компьютер.

«КриптоКлюч» сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. Одним из главных преимуществ решения является хранение ключей не только на самом мобильном устройстве, но и в распределенном (между сервером и приложением) виде, что обеспечивает максимальный уровень безопасности.

Интеграция реализована через API продуктов «Астрал.Платформа», «Бизнес-Старт» и может быть встроена в различные цифровые сервисы и информационные системы партнеров.

Функциональные возможности:

Подписание с мобильного устройства. В ряде сценариев пользователь может подтверждать операции через мобильное приложение без дополнительной настройки рабочего места и использования физических носителей.

Быстрое подтверждение операций. Криптографическая операция выполняется мгновенно после подтверждения пользователем в приложении.

Простая интеграция в цифровые сервисы. Продукт «Астрал.Платформа» позволяет встроить сервис электронной подписи через интеграционное API в любую информационную систему заказчика.

Такой подход делает электронную подпись более доступной для массовых цифровых сервисов и позволяет компаниям быстро внедрять электронное подписание документов в свои продукты.

Сценарии применения:

Подписание документов в корпоративных системах. Технология «КриптоКлюч» применяется для подписания документов внутри корпоративных систем — например, при согласовании договоров, заявлений и внутренних документов.

Электронный документооборот с клиентами и партнерами. Пользователь получает документ на подпись в привычном интерфейсе и подтверждает операцию с использованием токена или через мобильное приложение.

В сервисе «Бизнес-Старт» технология «КриптоКлюч» используется как часть процесса онлайн-регистрации бизнеса: пользователь подготавливает документы, выпускает электронную подпись физлица для регистрационного сценария и подписывает регистрационный пакет через мобильное приложение, после чего он направляется в ФНС.

Решение может применяться в различных цифровых сервисах, включая системы электронного документооборота, финансовые и банковские сервисы, электронные торговые площадки, системы сдачи налоговой отчетности и другие цифровые платформы. В зависимости от сценария могут использоваться разные типы сертификатов электронной подписи.

«Мы последовательно развиваем инфраструктуру электронной подписи «Астрал.Платформы» и «Бизнес-Старта», чтобы партнеры могли встроить в свои информационные системы сервисы юридически значимого подписания документов с применением УКЭП либо УНЭП. Использование технологии «КриптоКлюч» делает процесс подписания более удобным для пользователей и расширяет возможности внедрения электронной подписи в различных сценариях. При этом для партнеров сохраняется преемственность интерфейсов взаимодействия, что обеспечивает бесшовный переход на новую технологию», — отметил главный менеджер продуктов Далер Хайруллаев.

«Решение «КриптоКлюч» обеспечивает высокий уровень безопасности использования электронной подписи в том числе без физических носителей и сложной инфраструктуры на стороне пользователя. Интеграция с «Астрал.Платформой», а также использование технологии в продукте «Бизнес-Старт» позволит партнерам быстрее внедрять электронную подпись в свои цифровые сервисы», — сказала Анна Богачева, менеджер продуктов компании «СТКрипт».

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