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Хайруллаев Далер

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Астрал-Софт» запустила сервис мобильной электронной подписи в продуктах «Астрал.Платформа» и «Бизнес-Старт» на базе приложения «КриптоКлюч» 1
17.08.2021 ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса» 1
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов 1
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 1
06.10.2020 ELMA интегрировала проверку контрагентов «Контур.Фокус» в BPM-систему 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Хайруллаев Далер и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 279 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 129 1
Oracle Siebel Systems 519 1
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 14 1
Oracle Corporation 7033 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 107 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5000 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2333 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 2
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 474 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 389 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1436 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 451 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 758 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8061 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 161 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 376 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 84 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 1
Электронный документ - Electronic document 1561 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 1
Маршрутизация - Routing 587 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4271 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 16 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.Платформа 4 1
Волконский Алексей 4 1
Сандалов Дмитрий 1 1
Аксельрод Михаил 2 1
Кирланова Светлана 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 166 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 436 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3900 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1781 1
Спорт - Футбол 761 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
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