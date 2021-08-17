ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»

Футбольный клуб «Динамо-Москва» настроил автоматическую проверку благонадежности контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса». Благодаря сервису клуб смог сократить сроки согласования договоров и полностью исключить ошибки из-за человеческого фактора. Первичный автоматический анализ позволил избавить от лишней работы службу безопасности. Теперь специалисты проверяют только тех партнеров по бизнесу, которые действительно требуют их внимания.

Алексей Волконский, руководитель направления информационных технологий ФК «Динамо-Москва», сказал: «С приходом нового руководства ФК «Динамо-Москва» полностью изменил подход к управлению клубом. В частности, чтобы автоматизировать бизнес-процессы, мы приняли решение использовать систему ECM на базе Microsoft Sharepoint (конструктор процессов Performika), доработав ее с помощью программы для проверки контрагентов. У интегратора уже был успешный опыт внедрения API «Контур.Фокуса», поэтому решили остановиться на этом сервисе».

Обмениваться документами по почте между отделами больше не нужно. Это делает коммуникацию более простой и быстрой. Раньше сотрудникам приходилось вручную вписывать данные в пять бумажных бланков. Теперь инициатору сделки достаточно заполнить только две карточки в своей информационной системе.

В год клубу требуется проверять от 1,5 до 2 тыс. контрагентов. Несмотря на большое количество клиентов и поставщиков, регламент по их проверке строго соблюдается. Инициатор договора и служба безопасности получают автоматическое напоминание, когда приходит срок перепроверки.

Далер Хайруллаев, ведущий эксперт проекта API «Контур.Фокуса», отметил: «API «Контур.Фокуса» позволяет работать с большими объемами сведений о контрагентах и настраивать сложные алгоритмы автоматической обработки информации. Команда проекта всегда подсказывает клиентам, как лучше использовать те или иные данные. Давая рекомендации, мы основываемся на многолетнем опыте сотрудничества с тысячами компаний и принципе достаточности. Он предполагает, что список критериев для оценки на благонадежность должен в первую очередь отвечать специфике бизнеса. Так было и с проектом автоматизации для «Динамо-Москва». В ФК используют только часть возможностей API «Контур.Фокуса», но даже с их помощью клубу удалось повысить эффективность и точность проверки контрагентов. Согласование договоров теперь проходит быстрее, а ошибки в реквизитах остались в прошлом.

Уровень проверки на благонадежность в клубе отличается в зависимости от суммы сделки. Первичная проверка включает экспресс-анализ. После его запуска все организации ранжируются по степени риска. Красный — требует немедленного внимания, желтый — стоит приглядеться, зеленый — все в порядке, беспокоиться не о чем.

Если сумма сделки превышает установленный порог или сервис обнаруживает признаки риска, юрлицо проходит более глубокий анализ в службе безопасности.