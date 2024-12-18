Астрал.Платформа — это экосистема API-сервисов, предназначенная для онлайн-взаимодействия систем организаций с государственными информационными системами, такими как Госуслуги, ФНС, СФР, Росстат, и другими. Платформа поддерживает интеграцию через множество API-сервисов, включая API Отчетность, API МЧД, API ЕНС, API УКЭП, API ЭДО и API ЭПД, что обеспечивает эффективное управление бизнес-процессами в информационной системе заказчика. Она служит основой для интеграции с любой системой заказчика и помогает организациям