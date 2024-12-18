Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Астрал ГК Калуга Астрал.Платформа


Астрал.Платформа — это экосистема API-сервисов, предназначенная для онлайн-взаимодействия систем организаций с государственными информационными системами, такими как Госуслуги, ФНС, СФР, Росстат, и другими. Платформа поддерживает интеграцию через множество API-сервисов, включая API Отчетность, API МЧД, API ЕНС, API УКЭП, API ЭДО и API ЭПД, что обеспечивает эффективное управление бизнес-процессами в информационной системе заказчика. Она служит основой для интеграции с любой системой заказчика и помогает организациям


18.12.2024 «Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка» 1
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы» 1
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Астрал ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 3
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Терехин Степан 5 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Налогообложение - Единый налоговый счет, ЕНС - Единый налоговый платеж, ЕНП 3 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще