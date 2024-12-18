Астрал ГК Калуга Астрал.Платформа
Астрал.Платформа — это экосистема API-сервисов, предназначенная для онлайн-взаимодействия систем организаций с государственными информационными системами, такими как Госуслуги, ФНС, СФР, Росстат, и другими. Платформа поддерживает интеграцию через множество API-сервисов, включая API Отчетность, API МЧД, API ЕНС, API УКЭП, API ЭДО и API ЭПД, что обеспечивает эффективное управление бизнес-процессами в информационной системе заказчика. Она служит основой для интеграции с любой системой заказчика и помогает организациям
Астрал ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
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