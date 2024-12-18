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Терехин Степан



18.12.2024 «Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка» 1
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы» 1
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы» 1
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Терехин Степан и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 5
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.Платформа 3 3
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 6 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
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Суровец Дмитрий 76 1
Воронцов Сергей 6 1
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Сазонов Василий 1 1
Кандрин Валерий 1 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - Единый налоговый счет, ЕНС - Единый налоговый платеж, ЕНП 3 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
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