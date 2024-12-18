ЕНС (единый налоговый счет) – это способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до истечения срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.

