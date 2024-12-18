Налогообложение Единый налоговый счет, ЕНС Единый налоговый платеж, ЕНП
ЕНС (единый налоговый счет) – это способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до истечения срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.
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Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
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