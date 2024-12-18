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Налогообложение Единый налоговый счет, ЕНС Единый налоговый платеж, ЕНП


ЕНС (единый налоговый счет) – это способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до истечения срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.
 


18.12.2024 «Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка» 1
21.05.2024 «АБ чат» — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения 1
12.04.2024 «Точка» подключила обмен данных с ЕНС 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Агророс Банк 5 1
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